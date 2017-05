Das More ist zurück

× Erweitern More Gastgeberin Renate Dengg mit ihrem Team

„Bei uns soll sich jeder wohlfühlen – ob Schwule, Lesben, Szenegänger oder einfach nur Leute, die ein qualitativ gutes Essen in guter Gesellschaft schätzen – alle sind herzlich willkommen“, so Renate Dengg, die seit März zusammen mit Max Setrak das More leitet.

„Wir kombinieren deutsche Küche mit einem Hauch New Yorker Lebensstil. Bei uns können die Gäste gemütlich essen oder nur einen Cocktail trinken, bevor sie sich ins Berliner Nachtleben stürzen“ – wir sind dabei!

More, Motzstraße 28, Mo bis Fr 11 bis 23 Uhr sowie Sa, So und an Feiertagen 9 bis 23 Uhr geöffnet, more-berlin.de