Charlie's

Der Name verrät es: Im Café Charlie’s gibt es alles, nur keine Leichenteile. Schön – und natürlich in Kreuzberg.

Der wilde Partybezirk ist neben Prenzlauer Berg einer der kinderreichsten der Hauptstadt. Und wer als Regenbogenvater oder -mutter auch mal Freunde treffen will, ohne abends in eine Bar zu gehen, der ist hier richtig. Aber auch alle anderen, die einfach Bock haben auf eine gemütliche, trendige Lokalität. In der Oranienstraße 187, also mitten im legendärsten Teil von Kreuzberg 36, verwöhnen dich Café-Betreiber André und Barista Hanno unter anderem mit diversen hausgemachten Frühstücken und Mittagsgerichten sowie Leckereien wie Apfel-Walnusskuchen. Unser Tipp für alle, die das Besondere genießen wollen.

Charlie’s Vegan Food & Coffee, Oranienstr. 187, U Kottbusser Tor, 11 – 22 Uhr So – Mi und Do – Sa 11 – 23 Uhr