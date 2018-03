Champagner für alle!

× Erweitern Foto: xamax Waldorf Astoria

Was Bubbles in der queeren Kult-Comedy-Serie „Little Britain“ beständig schrie, wird hier wahr.

Nichts geht über ein leckeres erstes Ma(h)l – der Tag soll ja lustvoll starten. In New York löste das Waldorf Astoria schon im 19. Jahrhundert mit seinem ausgedehnten Frühstück Beifallsstürme aus – jetzt kommt endlich Berlin in diesen Hochgenuss! Zentrales Thema waren die pochierten Eier, die „Eggs Benedict“, die 1894 erstmals als Katerfrühstück die Angeschlagenen stärkten. Sie sind natürlich Teil des „Champagne & Eggs“-Angebots von Küchenchef Daniel Behrendt im Waldorf Astoria Berlin. Ebenfalls sehr zu empfehlen sind Avocado mit Safran-Rührei, Mangold und Ziegenfrischkäse oder der Lachs-Tower mit Avocado, Spinat-Ei und einem Laugencroissant.

Lecker, lecker, lecker.

„All Day Breakfast Feast“ im Restaurant ROCA im Waldorf Astoria Berlin, jeden Samstag und Sonntag von 8 bis 18 Uhr. Reservierungen nimmt das ROCA-Team gerne telefonisch unter 030 814000-2460 oder per E-Mail an berlin.ROCA@waldorfastoria.com entgegen.