FRÜHSTÜCK ALS LEBENSEINSTELLUNG

× Erweitern Foto: M. Rädel Benedict

Von 7 bis 23 Uhr kann man an der Uhlandstraße seiner Frühstückslust frönen.

„Ob süß oder herzhaft, groß oder klein, im Benedict gibt es für jeden das richtige Frühstück zur richtigen Zeit“, frohlockt das Team und allen voran Dror Pinto, der uns dann auch zum Test des Restaurants einlud.

Die hip designte Location überzeugte mit einer Fülle verschiedener Frühstücksvarianten. So gibt es unter anderem texanisches Steak and Eggs, New Yorker Eggs Benedict, Croque Madame, Shakshuka, Pancakes, klassisch deutsch und englisch oder vietnamesisches Omelett. Oder frische Bagels mit Avocado und natürlich auch veganes Müsli ...

„Wir glauben daran, dass Frühstück nicht etwas ist, das durch Zeit bestimmt wird, sondern vielmehr eine Lebenseinstellung darstellt. In Benedicts Welt hört das Frühstück niemals auf. Also willkommen in unserer Welt aus Frische und Freiheit“ – dem ist nichts hinzuzufügen!

Benedict, Uhlandstr. 49, U Hohenzollernplatz