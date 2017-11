BRAUFACTUM am Alexanderplatz

× Erweitern Foto: M. Rauschmann Braufactum

Dieser heruntergekommene Platz im sonst so schönen Berlin-Mitte ist noch nicht ganz verloren!

Ein neues gastronomisches Highlight in Sichtweite des legendären Berliner Verkehrsknotenpunkts ist seit gestern BRAUFACTUM in der Memhardstraße 1. Hier kann man in einer wirklich stylischen Location (Kunst!) so richtig leckere Burger essen und Bier genießen. Und auch selbst Bier brauen. Am 22. November zum Beispiel von 19 – 22 Uhr unter der Anleitung von Markus Becke. Klasse, das.

BRAUFACTUM BERLIN, Memhardstr. 1, www.braufactum.berlin