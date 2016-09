Zeugung ohne Ei jetzt auch möglich?

Nachdem bereits vor einiger Zeit die Eizelle einer Maus dazu animiert werden konnte, ohne Befruchtung die Ausbildung eines Embryos zu starten, gibt es nun auch Ansätze der Befruchtung ohne Eizelle.

× Erweitern Foto: Tim Reckmann / pixelio.de Forschung und Wissenschaft Foto: Tim Reckmann pixelio.de

Wissenschaftler haben es in einem Experiment geschafft, andere Körperzellen, als die herkömmliche Eizelle dazu zu animieren, die Schaffung eines Embryos zu initiieren. Dies würde es ermöglichen, dass das Sperma einer oder zweier Männer ohne die Eizelle einer Frau zur Reproduktion verwendet werden könnte. Es würde sogar bedeuten, dass ein einzelner Mann eine seiner Körperzellen nur mit seinem eigenem Sperma befruchten könnte. Dieses Verfahren wäre auch eine Hilfe für Frauen und Männer, die als unfruchtbar gelten. Die Studie an der Universität Bath ist allerdings noch in einem sehr frühen Stadium.