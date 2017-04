Willkommen in Indonesien: 100 Peitschenhiebe fürs schwul sein!

Zwei Männer in Provinzhauptstadt Banda Aceh in Indonesien drohen bis zu 100 Peitschenhiebe, weil ihre Homosexualität die lokalen religiösen Regeln verletzt.

× Erweitern Foto: Rachmat04 /CC BY-SA 3./ wikimedia.org Banda Aceh Die Hauptstadt der nach Unabhängigkeit strebenden Region Aceh, Banda AcehFoto: By Rachmat04 - Own work, CC BY-SA 3.0, Link

Die beiden Männer im Alter von 23 und 20 Jahren wurden am 29. März verhaftet, nachdem die eigenen Nachbarn sie wegen des Verdachts auf Homosexualität angezeigt hatten und ein Video veröffentlichten, das angeblich Beweise für ihre Beziehung zeigte. Die Männer haben bei ihrer Vernehmung dann gestanden.

Der Chefermittler der Scharia-Polizei sagte dazu: "Wenn sie für schuldig befunden werden, wären sie die ersten Männer, die für schwulen Sex unter dem neuen Gesetz, das vor zwei Jahren eingeführt wurde, bestraft werden." Wenn sie verurteilt wurden, könnten die Männer mit einer Peitsche und mit bis zu 100 Schlägen bestraft werden.

LGBT*IQ-Rechte in Indonesien

Indonesien hat keine Gesetze, die Homosexualität verbieten, aber auch keine Gesetze, die LGBT*IQs vor Diskriminierung schützen. Die Nation erkennt die gleichgeschlechtliche Ehe nicht an und gibt gleichgeschlechtlichen Paaren keinerlei Rechtsschutz.

Indonesien ist nicht nur das bevölkerungsreichste muslimisch geprägte Land der Welt (rund 240 Millionen Einwohner), es ist bisher auch eines der wenigen, in denen Homosexualität vom Staat nicht aktiv verfolgt wird. Ähnlich wie in Russland nimmt allerdings der Einfluss fundamentalistischer Religionsauslegungen in den letzten Jahren zu. So gilt in der Provinz Aceh (rund 4,4 Millionen Einwohner) seit 2003 ein Scharia-Strafrecht und seit 2015 Stock- und Peitschenbestrafungen für Homosexuelle, welches wegen andauernder Aufstände von islamistischen Rebellen eingeführt, jedoch bisher nicht angewendet wurde.