Wegweisendes Papier der Evangelischen Kirche

Als keiner Konfession angehöriger kritischer Beobachter der christlichen Kirchen und Ihres Verhältnisses zu Homosexualität, muss ich heute überrascht den Hut ziehen. Zum Tag der Menschenrechte veröffentlicht die EKD 39 Seiten Hoffnung und fundierte Information.

Unter der Überschrift „Hier ist nicht Mann noch Frau - Recht auf Gleichbehandlung ungeachtet sexueller Orientierung und Identität" klärt die Evangelische Kirche Deutschland in Interviews, Schaubildern und Aufsätzen über die rechtliche und gesellschaftliche Situation von LGBTTIQ* weltweit und in Deutschland auf. Im Interview mit Andrea Kämpf vom Deutschen Institut für Menschenrechte wird über die Historie von Homophobie in verschiedenen Teilen der Welt und Fortschritte im Kampf gegen diese berichtet. Beeindruckend.

„Andrea Kämpf: Man muss zwei Aspekte unterscheiden: Was sagen die Gesetze des jeweiligen Landes? Und andererseits: Wie reagiert jemand, wenn ihm eine lesbische Person oder jemand mit transgender Identität gegenübersteht? Manche Staaten, wie Südafrika, haben eine moderne Verfassung, aber die Betroffenen werden trotzdem beschimpft oder sogar vergewaltigt. Andere Länder verfolgen LSBTI* auch strafrechtlich, in derzeit acht Ländern droht die Todesstrafe."

Nach einem Mittelteil mit Liedern, Gebeten und Predigttipps für den internen Kirchengebrauch folgt eine Begriffserklärung und ein Literatur- bzw. Linkverzeichnis.