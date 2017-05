Volker Beck ausgezeichnet

Heute wird der Grünenpolitiker und LGBTIQ*-Aktivist Volker Beck im Rahmen der GAY IN MAY in Osnabrück mit dem „Rosa Courage"-Preis geehrt.

× Erweitern Foto: Stefan Kaminski Volker Beck

Der Preis ,,Rosa Courage“ wird seit 1992 verliehen. Mit der Auszeichnung soll herausragendes Engagement für die Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Transsexuellen sowie Intersexuellen gewürdigt werden.

Begründung der Initiatoren

„Volker Becks Einsatz für Minderheiten begann früh. So bekämpfte er 1986, auf dem Höhepunkt der AIDS-Hysterie, die restriktive Politik von Peter Gauweiler, dem damaligen Staatssekretär des Bayerischen Innenministeriums, der unter anderem Zwangsuntersuchungen für Nicht-Europäer und Risikogruppen wie Homosexuellen verlangte.

Seit den 1980ern war Volker Beck neben seinem friedenspolitischen Einsatz auch in der Schwulenpolitik aktiv. So arbeitete er von 1987 bis 1990 als Schwulenreferent bei der Bundestagsfraktion der Grünen, war bis 1994 auch Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Schwulenpolitik in der Partei. Von 1991 bis 2004 agierte er zudem als Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland (LSVD).

Seit 1994 arbeitet Volker Beck auch im Deutschen Bundestag, wo er sich bereits früh für die Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben einsetzte, die ersatzlose Streichung des § 175 StGB (Schwulenparagraph) sowie die Abschaffung von Rosa Listen forderte, mit der das Merkmal homosexuell in Polizeidokumenten auftauchte.

Auch außerhalb Deutschlands warb Volker Beck stets für die Gleichstellung von Homosexuellen, etwa in Russland, Polen oder in der Türkei. Dabei konnten ihn weder Drangsalierungen, körperliche Übergriffe noch Inhaftierungen von seinem Einsatz etwa auf verschiedenen Pride-Märschen abhalten.

Daneben forderte Volker Beck auch stets die Anerkennung von im Nationalsozialismus begangenem Unrecht ein. 2002 wurde Beck für sein Engagement für die Entschädigung der Opfer der NS-Diktatur mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Als religionspolitischer Sprecher seiner Partei förderte er unter anderem schon früh den Dialog mit dem Islam und seinen Vertretern."

Volker Beck wird aller Voraussicht nach in diesem Herbst aus dem Deutschen Bundestag ausscheiden. Die Community verliert damit den wohl profiliertesten Fürsprecher im Parlament. In einem aktuellen Interview mit der Neue Osnabrücker Zeitung antwortete Beck auf die Frage, was er danach tun werde:

„Erst einmal nachdenken, lesen und vielleicht auch mal etwas schreiben."

22.5., GAY IN MAY – Verleihung des Rosa Courage-Preis, Rathaus/Friedenssaal, Osnabrück, 18 Uhr, www.gayinmay.de