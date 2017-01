Tod für Homosexuelle

Pastor Steven Anderson von der Faithful Word Baptist Church in Phoenix ist wohl einer von Amerikas homophobsten Hirten. Der Pastor, der bereits die Steinigung von Homosexuellen gefordert hatte, feierte das Orlando-Massaker als Teil eines Krieges gegen "einen Haufen ekelhafter Perverser und Pädophiler".

Auf einer Missionsreise nach Afrika im vergangenen Jahr wurde dem Pfarrer als „unerwünschte" Person die Einreise nach Südafrika verboten. Das Gesetz auf dessen Grundlage dies geschah sieht vor, "Ausländer von der Einreise auszuschließen, die Hassreden fördern oder Gewalt befürworten".

Aber Anderson plant jetzt, Kirchen in Südafrika mit Hilfe von lokalen Pastoren zu öffnen. Laut News24 plant Reverend Oscar Bougardt, in Zusammenarbeit mit Anderson, dessen Gemeinde das Projekt finanziert, eine Kirche in Kapstadt zu eröffnen.

Bougardt sagte: „Wir wissen, dass die Regierung ihm die Einreise verboten hat, aber das wird uns nicht davon abhalten, eine Kirche hier in Kapstadt zu gründen.

Das Kapstadt-Anleger der Baptistenkirche soll im März öffnen und es ist bereits ein weiterer in Pretoria geplant.

Bougardt fügte hinzu: „Ich bin dabei, ein Gebäude zu kaufen, dass durch die amerikanische Gemeinde finanziert wird."

Verpflichtet, Andersons Linie der Homophobie zu folgen, fügte er hinzu: „Wir haben die gleichen Ansichten und Prinzipien. Dieser Typ ist kein Monster. Die Zeitungen wollen uns nur sagen, dass sie [Homosexuelle] nette Liebende sind. Sie sind eine Gefahr. Warum sollten wir tolerant gegenüber ihrem kriminellen Lebensstil sein? Neunundneunzig Prozent der Pädophilen sind Homosexuelle."

Der Pastor hatte zuletzt auch die Steinigung von Homosexuellen gefordert. Erst letzte Woche behauptete er, der verstorbene Sänger George Michael wird „in der Hölle verrotten", weil er schwul war. Er sagte: „George Michael brennt gerade in der Hölle. Er war ein sehr böser, gottverdammter Mensch, und er bekommt die Strafe, die er verdient hat. Dieser Lebensstil nimmt diesen Gottverdammten 20 Jahre von Ihrer Lebenserwartung."