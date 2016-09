UNO: In diesem Jahrhundert ist kein Platz für Homophobie

Außergewöhnlich scharf und direkt griff UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon Verfolgung von Homosexualität an. Der Rahmen, in dem die Worte fielen, war dabei historisch: Estmals gab es ein Spitzentreffen zu LGBT*I-Themen.

Ban Ki-moon

Ban Ki-moon in New Aork: „Manche Staaten stemmen sich dem Lauf der Geschichte mit drakonischen neuen Strafen für Homosexualität entgegen. In unserem 21. Jahrhundert ist kein Platz für Diskriminierung auf Grundlage der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität,“ so der UNO-Chef.

Immer wieder werden kulturelle (Russland, Uganda) oder religiöse (Iran, Ägypten, die Seychellen) Gründe ins Feld geführt, wen es um die Ablehnung des „westlichen Lebensstils“ Homosexualität ginge. Dazu Ban Ki-moon weiter: „ Diejenigen, die sich auf religiöse oder kulturelle Argumente berufen, um homo-, bi- und transsexuelle Menschen ihrer Rechte zu berauben, frage ich: Was erreicht ihr dadurch, dass ihr andere schlechterstellt? Ist eure Religion oder Kultur so schwach, dass sie nur erhalten werden kann, indem man anderen die Grundrechte nimmt?"