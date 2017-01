Unisextoiletten an Berliner Universitäten?

Die umstrittene ehemalige Integrationssenatorin Dilek Kolat (SPD) hatte seit März 2014 einen entsprechenden Antrag der Piraten vor sich hergeschoben. Der neue Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) legte binnen eines knappen Monats einen Plan vor.

Laut Bericht des Tagesspiegels sei die erste Vorlage "Hürden im Alltag beseitigen – Unisextoiletten in öffentlichen Gebäuden einrichten" an das Berliner Parament versendet worden. Darin teilt Behrendt mit, dass eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben worden sei, die prüfe, welche Kosten entstehen und ob Unisextoiletten unter anderem den Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung entsprechen. Bis März 2017 sollen erste Ergebnisse vorliegen. Für die Studie werden 5.000 Euro veranschlagt. Der neue rot-rot-grüne Senat legt damit Tempo vor. In der Koalitionsvereinbarung sind umfangreiche queere Politikziele vorgesehen, die Berlin zur Regenbogenhauptstadt machen sollen.