Türkische Gemeinde für Eheöffnung und gegen Homophobie

Die „Türkische Gemeinde in Deutschland" (TGD) und der „Liberal-Islamische Bund" (LIB) haben sich für die Ehe für Alle ausgesprochen und gemeinsam mit dem LSVD eine Akzeptanz-Kampagne mit Postkarten in deutscher und türkischer Sprache lanciert.

Am 17. Mai 2017 beim IDAHOT am Brandenburger Tor. Von rechts: Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland Gökay Sofuoğlu, Erste Vorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes Nushin Atmaca, LSVD-Bundesvorstand Helmut Metzner

Bereits 2016 überraschte die TGD mit ihrer offiziellen Teilnahme an den CSDs in Stuttgart und Hamburg. Damals begründete die TGD die Teilnahme so: „Das Eintreten für gleiche Rechte von Minderheiten ist uns ein Anliegen. Dazu gehören auch die Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender. Uns ist bewusst, dass wir als Vorstand damit in unserer Gemeinde einen wichtigen aber auch provokativen Schritt machen, der auch negative Reaktionen auslösen könnte. Trotzdem halten wir es für wichtig und richtig, sich aller Art von Diskriminierungen in unserer Gesellschaft entgegenzustellen und stellen uns auch der Diskussion innerhalb unserer Organisation."

Der LIB erklärte bereits 2015 im Interview, dass Homosexualität durchaus mit dem muslimischen Glauben vereinbar sein – er vertritt hier eine ähnliche Position, wie die meisten evangelischen Kirchen in Deutschland. In einer aktuellen Pressemitteilung des LIB heißt es: „Es ist zu wünschen, dass solche Ehen durch den Gesetzgeber auch säkular-rechtlich als Ehen anerkannt werden. Der zentrale Vers im Koran, der sich mit Partnerschaft und deren wesentlichen Sinn und Zweck beschäftigt, lautet: „Zu Seinen Zeichen gehört, dass Er für euch Partner aus euch selber geschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet, und Er hat zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit bewirkt. Darin sind fürwahr Zeichen für Leute, die nachdenken.“ (30:21). Mit seiner Position vertritt der Liberal-Islamische Bund eine unter deutschen Muslim*innen weit verbreitete Meinung: Laut dem Religionsmonitor der Bertelsmann-Stiftung befürworten rund 50 % der deutschen Muslim*innen eine Homo-Ehe, was mit Blick auf die eindeutige Ablehnung durch die traditionelle Theologie ein hoher Wert ist."

Nun also ein weiterer Schritt, um Diskriminierung aktiv zu bekämpfen.

Du+Ich= Wir.

Du+Ich=Wir heißt die zum IDAHOT gestartete Postkartenaktion, die fordert, dass eine offene und freie Gesellschaft es allen Menschen garantiert, jederzeit, an jedem Ort, ohne Angst und Anfeindung verschieden zu sein.

LSVD-Bundesvorstand Henny Engels: „Gleiche Rechte, Vielfalt und Respekt – dafür steht der LSVD ein. Der LSVD freut sich daher sehr über die Zusammenarbeit mit der Türkischen Gemeinde und dem Liberal-Islamischen Bund. In unserer gemeinsamen Kampagne „Du+Ich=Wir“ machen wir deutlich, welche Werte und Ziele uns verbinden. Es sind Offenheit und Menschenrechte, die für uns eine lebenswerte und demokratische Gesellschaft ausmachen. So wollen wir miteinander leben, dafür treten wir gemeinsam ein. Wir sind vielfältig, wir halten zusammen."

Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland Gökay Sofuoğlu: "Die TGD steht für eine offene und vielfältige Gesellschaft. Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe dürfen dabei keine bloßen Lippenbekenntnisse bleiben, sondern müssen aktiv gelebt werden. Die Kampagne betont dabei unsere Gemeinsamkeiten mit dem Lesben- und Schwulenverband (LSVD) und dem Liberal islamischen Bund (LIB) im Kampf gegen Homophobie und Rassismus. Wir lassen uns durch rechtspopulistische Kräfte nicht gegeneinander ausspielen. Demokratie braucht Vielfalt“.

Erste Vorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes Nushin Atmaca: "Ich freue mich sehr über die gemeinsame Kampagne von LSVD, tgd und LIB. Denn damit senden wir ein starkes Signal, und das auf mehreren Ebenen: in unsere jeweils eigenen Communities, aber auch an die gesamte Gesellschaft. Denn nur gemeinsam können wir diskriminierenden Praktiken etwas entgegensetzen. Unabhängig davon, von welcher Minderheit wir sprechen, ihre Diskriminierung folgt denselben Prinzipien und Strukturen. Daher ist das gesellschaftliche "Wir", für das wir werben, so wichtig - gerade in Zeiten, in denen Angst und Abneigung vor dem "Anderen", dem "Fremden" wieder verstärkt zum Mittel der Politik zu werden scheinen."