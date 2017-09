Tschetschenien: Kanada schleuste Schwule aus

Über verdeckte Wege hat Kanada unter der Führung seiner Außenministerin Chrystia Freeland über 30 schwule Männer aus Tschetschenien aufgenommen. Es sollen weitere Folgen.

Justin Trudeau Unterstützt seine Außenministerin in dieser Frage sicherlich. Premierminister Justin Trudeau mit seiner Familie beim Vancouver-Pride 2016

Die Männer waren vorher aus Tschetschenien nach Russland in geheime Unterkünfte gebracht worden, wo sich laut inoffiziellen Angaben zur Zeit rund 100 verfolgte Tschetschenen aufhalten sollen.

Die Aktion wurde in Zusammenarbeit mit der queeren Flüchtlingshilfe „Rainbow Railroads“ durchgeführt, die Verfolgten bei der Flucht hilft. Es gibt in Kanada mehrere dieser nach dem „Underground Railroad“ (ein informelles Netzwerk, das Sklaven die Flucht aus den US-Südstaaten in den Norden und nach Kanada ermöglichte) benannten Organisationen. So setzt sich das Iranian Railroad for Queer Refugees (IRQR) für die Flucht Schwuler aus dem Iran ein.

Ist das Vorgehen eine Antwort Kanadas?

Tschetscheniens Präsident Ramzan Kadirow hatte Kanada direkt angesprochen, als er in einem Interview zu Beginn des Jahres die Existenz von Schwulen in Tschetschenien bestritt:

„Wenn da welche sind, bringt sie doch nach Kanada ... bringt sie so weit weg, dass wir sie hier nicht mehr haben. Dann können wir unser Blut reinigen."

Möglichen diplomatischen Verstimmungen zwischen Russland und ihrem Land sehe die Außenministerin aber gelassen entgegen: Sie nehme diese zum Schutz von Menschenleben in Kauf.

In Europa nehmen unter anderem Litauen, Frankreich und Deutschland Tschetschenen auf.