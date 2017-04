Tschetschenien: Grüne zwingen Bundestag zur Befassung

In dieser Sitzungswoche wird sich der Deutsche Bundestag endlich öffentlich mit der Verfolgung Schwuler in Tschetschenien befassen. Bündnis90/Grüne nutzen die Fragestunde und richteten ein Berichtsbegehren an den Innenausschuss.

× Erweitern Foto: Deutscher Bundestag / Simone M. Neumann Deutscher Bundestag im Reichstagsgebäude

Volker Beck fordert im Vorfeld, dass die Bundesregierung Russland nicht nur „an seine menschenrechtlichen Verpflichtungen" erinnert, sondern soll dafür Sorge tragen, dass Menschenrechtsorganisationen unterstützt werden und Verfolgte in Deutschland aufgenommen werden:

„Die Bundesregierung sollte verfolgten Homosexuellen und den russischen Journalistinnen Elena Milaschina und Irina Gordijenko, die die Homosexuellenverfolgungswelle durch ihre Berichte in der Zeitung Nowaja Gaseta öffentlich gemacht haben, Schutz und Aufnahme in Deutschland anbieten."

Als Frage für die Fragestunde am Mittwoch hat Volker Beck folgende mündliche Frage eingereicht: „Wie setzt sich die Bundesregierung zum Schutz von verfolgten Homosexuellen in Tschetschenien und verfolgten Journalist*innen und Menschenrechtsverteidigern, die über die Inhaftierungen und Folter von über 100 vermeintlich homosexuellen Männern berichten, ein und durch welche Maßnahmen unterstützt die Bundesregierung Menschenrechtsverteidiger*innen in Tschetschenien und Russland wie das russische LGBT Network, die verfolgte Homosexuelle in Tschetschenien unterstützen und laut Medienberichten Kontakt zu über 60 betroffenen Männern haben oder hatten?"

Neue Antworten?

Bereits am vergangenen Donnerstag beantwortete das Auswärtige Amt eine ähnliche Anfrage des queerpolitischen Sprechers der Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag, Harald Petzold. Demnach sei die Bundesregierung „im höchsten Maße besorgt" und stünde „im intensiven Kontakt mit LGBTIQ*-Aktivisten, Menschenrechtsorganisationen und Medienvertretern vor Ort":

„Die deutsche Botschaft Moskau hat Kontakt zu betroffenen Personen und prüft Unterstützungsmöglichkeiten."

In der Antwort schrieb Dr. Markus Ederer, Staatssekretär im Auswärtigen Amt außerdem, der Deutsche Botschafter in Moskau habe Termine mit der Menschenrechts-Beauftragten der russischen Föderation und dem Vorsitzenden des Menschenrechtsrates beim Präsidenten erbeten. Vielleicht wird ja in der Fragestunde über Fortschritte berichtet?