Tschetschenien: Fragestunde brachte kaum Neues – DIE LINKE bringt Antrag ein

Gestern wurde auf Initiative von Bündnis90/Grüne in der Fragestunde des Deutschen Bundestages über die Verfolgung Homosexueller in Tschetschenien gesprochen. Im Prinzip wurde dabei die bereits vorliegen Antwort des Auswärtigen Amtes wiederholt.

Michael Roth (SPD) ist Staatsminister im Auswärtigen Amt. Er stand Volker Beck (Grüne) gestern Rede und Antwort zu der drängenden Frage, ob und was die Bundesregierung zur Unterstützung der in Tschetschenien Verfolgten Schwulen tue. Die Berichte „erscheinen uns glaubwürdig“ sagte er und sie seien

„schrecklich, abstoßend und in höchstem Maße besorgniserregend."

In der weiteren Ausführung wiederholte Roth dann die Aussagen seines Kollegen Dr. Markus Ederer, die dieser vor rund einer Woche Harald Petzold (DIE LINKE) auf eine Anfrage gegeben hatte: Die Regierung stünde im Kontakt mit einigen Verfolgten und arbeite mit Menschenrechtsorganisationen vor Ort zusammen, und sei „ganz konkret dabei, im Interesse der Betroffenen die Sicherheit zu gewährleisten."

Diskretion schützt Opfer

Roth erklärte auch, warum diese Arbeit bisher nicht Teil großer Berichterstattung sei. Um die Sicherheit von Helfern und Opfern nicht zu gefährden, sei „eine gewisse Diskretion“ erbeten.

Volker Beck wies darauf hin, dass es erforderlich sei, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bei queeren Geflüchteten aus Tschetschenien sorgsamer arbeiten müsse. Immer wieder gebe es Berichte, dass der Asylstatus trotz Outings nicht gewährt würde. Hier wies Roth auf laufende Aktualisierung der Bewertung von Herkunftsländern hin.

DIE LINKE will Bundestagsentschließung

DIE LINKE hat in ihrer Fraktionssitzung beschlossen, noch mehr zu tun, als nachzufragen. Sie will eine Entschließung des Bundestags erreichen. Dafür hat sie auf Initiative von Stefan Liebich und Harald Petzold einen Antrag verabschiedet, der die Bundesregierung zu Gesprächen mit der russischen Regierung auffordert. Des Weiteren wird gefordert, dass Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität in ihren Heimatländern verfolgt und in ihrer körperlichen Unversehrtheit bedroht werden, in Deutschland als international schutzbedürftige Flüchtlinge anerkannt werden und einen sicheren Schutzstatus erhalten. „Dabei ist im Asylverfahren auf die besondere Situation der Betroffenen Rücksicht zu nehmen,“ so der Wortlaut.

LSVD verlangt Aussprache Merkel / Putin

Uta Schwenke, Sprecherin des Lesben- und Schwulenverband (LSVD) meldete sich nach der Fragestunde mit einer Pressemitteilung zu Wort. Darin anerkennt der Verband die Bemühungen, fordert aber weitere Schritte:

„Kanzlerin Merkel muss ebenfalls ihre Besorgnis über die erschütternden Berichte beim ihrem Besuch von Präsident Putin am 02. Mai in Sotschi ausdrücken und sich nicht mit scheinheiligen Dementis abspeisen lassen. Merkel muss auf die sofortige Freilassung aller verschwundenen Männer, das Ende der brutalen Verfolgung, die lückenlose Aufklärung der Vorkommnisse sowie die Strafverfolgung für Täter*innen bestehen. Die Verletzung grundlegender Menschenrechte wie das Recht auf körperliche Unversehrtheit sowie die auch von Russland unterzeichnete Antifolterkonvention durch staatliche Milizen muss bestraft werden. Die Unabhängigkeit der laut Medienberichten inzwischen eingeleiteten Ermittlungen der förderalen Staatsanwaltschaft in Russland muss garantiert werden.“

Hintergrund

