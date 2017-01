Trump-Vereidigung belastet Familie mit Trans*kind

Es hat sich doch noch jemand gefunden. Nachdem Moby, eine Bruce Springsteen Coverband (!) und Elton John abgesagt hatten, wird die 16-jähirge Jackie Evancho die Nationalhymne auf Trumps Vereidigung singen. Ihre transsexuelle Schwester wird nicht vor Ort sein.

„America's Got Talent“ 2010. Wer erinnert sich nicht gerne: Jackie Evancho, zarte zehn Jahre alt, rührte das Biederpoppublikum mit Opernarien zu Tränen. Immerhin für den zweiten Platz reichte das, ein Auftritt bei Obamas Weihnachtsfeier im Weißen Haus folgte, genauso wie drei Weihnachtsalben. Nun also die amerikanische Nationalhymne für Präsident Donald Trump. Jemand der das außer diversen Fans so gar nicht lustig findet, ist Jackies 18-jährige Schwester Juliet, die von ihren Eltern auf den Namen Jacob getauft wurde, aber bereits mit elf wusste, dass sie ein Mädchen ist und dies inzwischen auch konsequent durchzieht. Zum Ärger konservativer Kräfte im Trump-Wählerumfeld: Ihre Auftritte und schriftlichen Aussagen führen regelmäßig zu transphoben Shitstorms.

