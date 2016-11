Trumps Supreme Court Kandidat: Homos in den Knast

Der designierte US-Präsident Trump sagte diese Woche, er wolle keinen Richter zum Obersten Gerichtshof ernennen, der die Ehe für alle wieder aufheben würde. Die krassen Kommentare eines seiner potenziellen Kandidaten sprechen eine andere Sprache.

Trump sagte er sei der Meinung, dass das Thema der gleichgeschlechtlichen Ehe „erledigt" sei. Er wolle allerdings einen Richter ernennen, der sich mit dem Recht auf Abtreibung aus der Entscheidung „Roe v Wade" erneut befasst.

Einer dieser konservativen Richter ist William H. Pryor Jr., welcher in der Vergangenheit vorgeschlagen hatte, dass gleichgeschlechtliche Paare für Sex in ihren eigenen Häusern mit Gefängnis bestraft werden sollten. Der ehemalige Generalstaatsanwalt von Alabama plädierte im Jahr 2003 für die Beibehaltung eines taxanischen Gesetzes, das einvernehmlichen homosexuellen Sex kriminalisiert, und verglich diesen mit „Polygamie, Inzest, Pädophilie, Prostitution und Ehebruch".

Da LGBT-Menschen nicht von der US-Verfassung geschützt seien, war Pryor der Auffassung, die Staaten sollten homosexuelle Menschen für Sex bestrafen. „Kein Gericht hat ein Grundrecht für sexuelle Aktivität außerhalb der monogamen Ehe, geschweige denn für homosexuellen Sex anerkannt", schrieb Pryor. „Ein solches Recht wäre kontraproduktiv für die traditionelle Beziehung in der Familie, welche so alt und so grundlegend wie unsere gesamte Zivilisation ist."

Er verteidigte übrigens auch das Recht der heterosexueller Menschen auf Analsex, und sagte heterosexueller Analsex sei besser als gleichgeschlechtlicher. Er schrieb: „Texas ist kaum allein mit der Auffassung, dass homosexueller Sex für körperliche, emotionale, psychologische und spirituelle Probleme verantwortlich ist, vor denen die Bürger von Texas geschützt werden müssen." Das sei bei heterosexuellem Analsex nicht unbedingt der Fall.

Er sagte es gebe „kein Grundrecht auf homosexuelle Unzucht, nur weil diese hinter verschlossenen Türen geschieht ... Weil homosexuelle Unzucht historisch in diesem Land nicht als ein Recht anerkannt worden ist; im Gegenteil, sie wurde in der Geschichte als Fehlverhalten erkannt. Es gbt kein Grundrecht darauf. "

So könnte Trump einen Kandidaten zum Richter ernennen, der von Lambda Legal als der Kandidat mit der „nachweislich stärksten anti-homosexuellen Einstellung in der jüngsteren Vergangenheit" beschrieben wurde.

Kevin Cathcart, Lambda Legal Executive Director fügt hinzu, dass Pryor ein Gesetz blockiert hatte, das in Florida gleichgeschlechtlichen Paaren die Adoption von Kindern erlaubt hätte. „Mehrere Richter am Berufungsgericht wollten den Fall verhandeln und waren der Auffassung das Gesetz stelle ernsthafte und wesentliche Fragen", aber William Pryor verhinderte eine derartige Anhörung. Das Ergebnis: „Lesbische und schwule Paare können in Florida keine Kinder adoptieren, die ein stabiles und liebevolles Zuhause brauchen."