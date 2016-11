Trump erhielt 14% der LGBT-Stimmen

9 Prozent der selbsterklärten Demokraten stimmten nach Angaben der New York Times für Donald Trump. Auch 14 Prozent der für Meinungsforschungen zugelassenen LGBT-Wähler erklärten, dass sie für Donald Trump gestimmt haben.

29% der Latinos wählten Trump. Das ist ein größerer Prozentsatz als Mitt Romney bei der letzten Wahl bekam. 42% der Frauen wähltenn den Mann der damit geprahlt hatte, seinen Promi-Status dafür zu nutzen, um Frauen sexuell zu erobern. Er hatte dabei oft vulgäre und sexistische Wortwahl verwendet.

45% der Hochschulabsolventen und 49% der weißen College-Absolventen wählten den Kandidaten, der ist am wenigsten Erfahrung in der amerikanischen Politik hat. 41% der Menschen die unter 30.000 US$ im Jahr verdienen, 42% der Personen mit einem jährlichen Einkommen von 30.000-49.999 US$ und erstaunliche 50% der Personen mit einem Einkommen zwischen US$ 50.000 und 100.000 stimmten für den Mann, der ankündigte ihre Steuern anzuheben um jene zu entlasten, die jedes Jahr Millionen verdienen.

Erwartungsgemäß stimmten 81% der weißen Evangelikalen für den Kandidaten, der nach Meinung vieler buchstäblich die sieben Todsünden verkörpert. Die Rechtfertigung lautete paradoxerweise, Gott würde „durch ihn" arbeiten, so dass es keine Rolle spiele, welche Sünden er begeht.

Es gibt in den kommenden Wochen sicher noch viele Statistiken, die wahrscheinlich nicht alle auf den ersten Blick einleuchten. Es bleibt abzuwarten, was die wirklichen Auswirkungen der Wahl sein werden.