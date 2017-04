Theresa May und Abstimmungen über unsere Rechte

Die britische Premierministerin Theresa May hat schon mehrfach gegen LGBTIQ*-Rechte gestimmt. Jetzt kämpft sie um mehr Macht.

× Erweitern Foto: Kremlin.ru/CC BY 4.0/wikimedia.org Theresa May und Wladimir Putin Theresa May und Wladimir Putin. Was queere Fragen angeht, ist eine gewisse politische Nähe nicht von der Hand zu weisen. Foto: By Kremlin.ru, CC BY 4.0, Link

May hatte diese Woche Schlagzeilen gemacht, indem sie überraschend Neuwahlen für den 8. Juni angekündigte. Eine überwältigende Mehrheit der Abgeordneten unterstützte sie dabei. May behauptet, dass ihr Vorgehen „Stabilität und Sicherheit" während des Brexit-Prozesses sicherstellen soll. Andere sagen, dass sie beabsichtigt, die Macht ihrer konservativen Partei in der Regierung auszubauen und die linksgerichteten Labour Party zu schwächen. Wenn sie das schafft, könnte das eine schlechte Nachricht für queere Briten sein. Theresa May wirkt ein bisschen progressiver in diesen Tagen, aber sie hat eine lange Geschichte im Kampf gegen LGBTIQ*-Rechte.

In den späten 1990er Jahren hat May gegen die Herabsetzung des strafbaren Alters für homosexuellen Handlungen von 18 auf 16 gestimmt.

von 18 auf 16 gestimmt. Im Jahr 2000 stimmte May gegen die Aufhebung von „Abschnitt 28", der von der Thatcher-Regierung in den späten 1980er-Jahren eingeführt wurde. Er v erbot den örtlichen Behörden, „Homosexualität oder Homosexuelle Familienbeziehungen zu fördern".

2002 stimmte sie gegen die Eintragung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften , allerdings wurde das Adoptions- und Kindergesetz verabschiedet und trat Ende 2005 in Kraft. Erstmals konnten unverheiratete Paare – auch gleichgeschlechtliche Paare – eine gemeinsame Adoption beantragen.

, allerdings wurde das Adoptions- und Kindergesetz verabschiedet und trat Ende 2005 in Kraft. Erstmals konnten unverheiratete Paare – auch gleichgeschlechtliche Paare – eine gemeinsame Adoption beantragen. Sie stimmte 2004 für die Eintragung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften gestimmt. Aber das war ein eher taktisches Manöver, damit Homosexuelle nicht weiter die Gleichheit der Ehe fordern.

gestimmt. Aber das war ein eher taktisches Manöver, Im selben Jahr stimmte sie gegen den Gender Recognition Act, durch den Trans-Menschen ihr gesetzliches Geschlecht ändern können.

durch den Trans-Menschen ihr gesetzliches Geschlecht ändern können. 2008 stimmte May für einen Gesetzentwurf, der lesbischen Frauen erschwert, selbst ein Kind zu bekommen.

Erstaunlicherweise stimmte sie dann 2013 für die gleichgeschlechtliche Ehe.

×

Ob das echter Einsicht oder politischem Pragmatismus geschuldet war, ist unbekannt.