Die Hoffnungen sind hoch für Taiwans gleichgeschlechtliche Ehegesetzgebung, als eine Gesetzesvorlage im Parlament zu einer entscheidenden Abstimmung vorgelegt wird.

Das Land ist eines der fortschrittlichsten in Asien im Bezug auf LGBT-Rechte und solche Rechte die LGBT-Menschen Schutz bieten und bietet eine begrenzte Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Beziehungen.

Die Gesetzgeber des Landes hoffen, wollen weitere Fortschritte im Bereich der Gleichstellungsfragen zu machen - mit Politikern der regierenden Demokratischen Progressiven Partei (DPP) wurde im vergangenen Monat eine Gesetzesvorlage eingereicht, die gleichgeschlechtliche Hochzeiten legalisieren würde.

Der Gesetzentwurf würde die Definition der Ehe ändern, sodass diese zwischen zwei Menschen ist und nicht zwischen "Mann und Frau". Da die gesetzgebenden Köpfe und das Parlament sich weitestgehend einig sind, sind die Hoffnungen hoch, dass Taiwan das erste Land in Asien werden könnte, das es gleichgeschlechtlichen Paaren erlaubt, zu heiraten - wie es der Präsident des Landes, Tsai Ing-wen von der Demokratischen Progressiven Partei, ausgedrückte.

Yu Mei-nu, ein DPP-Mitglied und Initioator der Gesetzesvorlage sagte AP "Es ist ein großer Schritt nach vorn für die Geschichte der Menschenrechte.

Wenn Taiwan dieses Gesetz verabschiedet ... wird es für andere asiatische Länder ein Modell sein."

Der Politiker sagte vorher: "Während viele lokale Regierungen die Registrierungen von gleichgeschlechtlichen Paaren akzeptieren, ist das nur eine Durchführungsmaßnahme, die ihnen nicht die vollen Rechte einer Ehe gibt. Viele Leute haben gefragt, warum keine Änderung des Gesetzes umgesetzt wird. Der Grund ist, dass Details wichtig sind, und wir haben uns eine Menge Gedanken darüber gemacht, was abgedeckt werden sollte."

"Wir haben eine allgemeine Regel hinzugefügt: Homosexuelle und Heteros sollen die gleichen Recht haben; wie alle Vorteile der Ehe, einschließlich elterlicher Rechte über die Kinder und sie sollen die Freiheit von Diskriminierung in Adoptionsfällen genießen. Es gibt auch einen Bedarf für ein Partnerschaftsgesetz, aber dieses sollte auch für Heteros und Homosexuell Menschen gelten."

Es gibt einigen Widerstand gegen die Gesetzgebung jedoch in erster Linie von westlich inspirierten fundamentalistischen Kirchengruppen, die einen gewissen Einfluss in der Region haben. Die Anti-LGBT-Allianz der religiösen Gruppen für die Liebe der Familien in Taiwan hat angekündigt, um die Änderung zu protestieren.

Der Leiter der Gruppe Chang Shou-yi pyrogene: "Was die homosexuellen Aktivisten wollen, ist für ihren Lebensstil von der Gesellschaft akzeptiert zu werden, aber warum muss dafür die traditionelle Institution der Ehe geändert werden, die tausende Jahre zurückgeht?"