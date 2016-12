Taipei wird zur zweiten Stadt in Taiwan, die das Leben für schwule Paare erleichtert

Schwule Paare in Taiwan können ihre Partnerschaften in drei Städten eintragen lassen. In Taipei können gleichgeschlechtliche Paare seit gestern offizielle Partnerschaftsbescheinigungen beantragen. Die Stadt ist die Zweite, die Partnerschaftsurkunden, nach der Stadt Kaohsiung, ausstellt.

Paare können mit dieser Bescheinigung Urlaub für die Familie beantragen und medizinische Zustimmungen im gegenseitigen Namen unterschreiben.

Die Bescheinigungen bauen auf einem System für eingetragenen Partnerschaften auf, das im Juni 2015 in der Stadt eingeführt wurde und wo bis November bereits 272 Paare ihre Partnerschaft eintragen haben lassen.

Die gleichgeschlechtliche Partnerschaftsurkunde wird als ID-Karte ausgegeben, nachdem sich die ursprünglichen vorübergehenden A4-Formulare als zu umständlich erwiesen.

Taipei und Kaohsiung tauschen die Informationen über eingetragenen Partnerschaften seit dem 1. Januar 2016 aus. Dies bedeutete, dass Paare, die in einer Stadt registriert sind, sich nicht in der anderen registrieren müssen, wenn sie umziehen.

Der Prozess zum Empfang von offiziellen Schreiben oder zur Streichung aus dem Partnerschaftsregister ist als Folge der Änderung auch einfacher geworden.

"Um mehr gleichgeschlechtlichen Paaren den einfachen Zugang zu Behörden zu ermöglichen, um sicherzustellen, dass sie die Versprechen, die sie sich gemacht auch einhalten können, und um Ihnen zu garantieren, dass sie diese gegenseitig in Bezug auf ihr Leben auch durchführen können", sagte das Department of Civil Affairs. Die Änderung soll zudem "Gender-Diversity-Praktiken umsetzen und die Rechte gleichgeschlechtlicher Paare fördern."

Kaohsiung begann im Mai 2015 damit gleichgeschlechtliche Partnerschaften einzutragen und war die erste Stadt in Taiwan. Eine dritte Stadt, Taichung, ermöglicht seit Oktober letzten Jahres auch gleichgeschlechtlichen Paaren, ihre Partnerschaften registrieren zu lassen.

Obwohl die eingetragenen Partnerschaften gleichgeschlechtlicher Paare nicht der von gleichberechtigten Ehepaaren gleichkommen, erlaubt sie dennoch einige Rechte.

Die neuen Regeln kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Taiwans Regierung damit beginnt über Gesetzesänderungen zu debattieren, die gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglichen würden, zu heiraten.

Die Änderungsanträge passierten die erste Phase, ein Parlamentarisches Komitee, müssen aber noch weitere Hürden nehmen, bevor sie Gesetz werden werden. Die Einführung eines solchen Gesetzes wäre ein Hoffnungsschimmer, dass Taiwan als erstes Land in Asien eine gleichgeschlechtliche Ehe ermöglicht, und andere Länder dem Beispiel folgen könnten.