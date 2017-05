Landtagswahl NWR ✘ Sven Lehmann: „Die Community kann sich auf uns verlassen“

Der 37-jährige Landesvorsitzende der NRW-Grünen bezeichnet sich selbst als „Grüner mit Herz und Verstand“. Ob sich das in der politischen Programmatik ablesen lässt? Unser Interview:

Wie muss man sich den Arbeitsalltag eines schwulen grünen Landesvorsitzenden in Wahlkampfzeiten vorstellen?

Na ja, PlanetRomeo und Grindr kommen gerade leider etwas kurz. (lacht) Wir bereiten uns seit Monaten intensiv vor, weil wir wussten, dass es eine sehr schwierige Wahl wird. Die Gesellschaft ist polarisiert und wir als Grüne müssen als kleiner Koalitionspartner in NRW sichtbar sein. Dafür touren wir viel durchs Land, von Tür zu Tür, besuchen Verbände und Vereine und natürlich unsere Basis, um zu motivieren und zu mobilisieren.

Auf welche Themen setzt ihr?

Wir setzen auf drei F: Freiheit, Fortschritt, frische Luft. Freiheit steht für mich ganz vorne, weil sie bedroht ist. Gerade für Schwule, Lesben, Bisexuelle, Trans* und Intersexuelle wird 2017 ein ganz entscheidendes Jahr. Wir müssen das, was wir an Emanzipation und an gleichen Rechten erkämpft haben, verteidigen und ausbauen.

Freiheit wird in NRW durch Christian Lindners FDP auch mit ganz großem F geschrieben. Wie grenzt ihr euch ab?

Die Freiheit der FDP ist die der Ellenbogen. Der große Unterschied zu uns ist, dass Grüne in der NRW-Regierung seit sieben Jahren emanzipatorische Politik durchsetzen. Wir haben als eines der ersten Bundesländer einen Aktionsplan gegen Homophobie und für Akzeptanz aufgelegt und wollen diesen noch ausweiten. Wir haben viel Geld in die Hand genommen, um das Engagement innerhalb der Community zu stärken. Die FDP-Fraktion im Landtag ist dagegen eher mit Hetze gegen das Schulaufklärungsprojekt SCHLAU NRW und engen Verbindungen zu antifeministischen Strömungen aufgefallen. Es reicht nicht, liberal im Parteinamen stehen zu haben. Gerade in dieser Zeit zählt, wer freiheitliche Politik auch tatsächlich durchsetzt. Das haben wir Grüne gemacht.

Du spielst auf Susanne Schneider und Ulrich Alda an, die einen HIV-positiven Sprecher des Aufklärungsprojektes SCHLAU angriffen?

Genau. Zum Glück haben die Deutsche AIDS-Hilfe und unsere Gesundheitsministerin Barbara Steffens den beiden Nachhilfe gegeben und sie auf den neuesten Stand der HIV-Prävention gebracht. Ein HIV-Positiver, der unter wirksamer Therapie steht (unter der Nachweisgrenze des HIV-Virus), ist nicht infektiös.

Zurück zu euren F. Wie füllt ihr sie weiter inhaltlich?

Fortschritt steht bei uns für den Atom- und Kohleausstieg, mehr Bus und Bahn und die ökologische Erneuerung der Wirtschaft. Betriebe und neue Jobs entstehen durch erneuerbare Energien. Fortschritt muss aber immer auch sozial gerecht sein: Wir wollen Armut überwinden und gleiche Rechte und Chancen für alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Geldbeutel.

Und die frische Luft ist noch mal der Kohleausstieg?

Frische Luft ist überlebenswichtig. Wir haben schon einiges erreicht, etwa das bundesweit erste Klimaschutzgesetz. Aber wir haben trotzdem noch zu viele dreckige Kohlekraftwerke am Netz. Klimaschutz bedeutet aber auch, umweltschonende Mobilität auszubauen. Wir wollen ein NRW-Ticket für Bus und Bahn für nur 2 Euro am Tag – ohne Tarifdschungel. Und wir haben immer noch zu hohe Stickoxidbelastungen in den Städten. Die Autoindustrie muss endlich auf E-Mobilität umsteigen.

Welche Rolle spielt Sicherheit in eurem Programm?

Die Silvestervorfälle in Köln waren natürlich einschneidend. Wir haben allerdings schnell reagiert und viele neue Polizeistellen geschaffen und sogar anlassbezogene Videobeobachtung an Kriminalitätsschwerpunkten ermöglicht. Das Wort anlassbezogen ist sehr wichtig, weil es diese Maßnahmen von der grundlosen und dauerhaften Massenüberwachung unterscheidet, wie zum Beispiel die CDU das will. Außerdem haben wir den Opferschutz gestärkt. Wir haben aber vor allem ein gesellschaftliches Problem.

Welches?

Dass immer noch die Themen Kriminalität und Geflüchtete in einen Topf geworfen werden. Hardliner wie Jens Spahn tun das immer wieder gerne und schüren damit die angeheizte Stimmung im Land. Wir springen dafür in die Bresche, das nicht zu vermengen. Die Frage von Geflüchteten und Integration, die Bewältigung der Probleme, die es dort gibt, sollte nicht mit der Sicherheitsdebatte vermischt werden. Dafür gibt es faktisch auch keinen Anlass, außer man will am rechten Rand fischen.

„Die islamophobe Kampagne von CDU und CSU vor allem eins: bigott."

Jens Spahn bekommt viel Zuspruch für seine Aussagen ...

Es ist schwierig mit Fakten gegen Stimmungsmache zu argumentieren. Man muss es aber trotzdem tun. Alle Vereine, Überfalltelefone und der LSVD belegen, dass es trotz höherer Anzahl von Geflüchteten im Land nicht deswegen zu mehr homophober Gewalt kommt. Politiker wie Jens Spahn haben leider nicht viel dazu beigetragen, dass in diesem Land gleiche Rechte für sexuelle Minderheiten gelten oder der Schutz vor Diskriminierung verbessert wird. Im Gegenteil. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn Spahn und seine Union die Ehe für alle und das Adoptionsrecht endlich ermöglichen, damit auch Zugewanderte sehen, dass wir die gleichen Rechte haben. Solange die Union hier aber blockiert, ist diese islamophobe Kampagne von CDU und CSU vor allem eins: bigott.

Was ist dir besonders wichtig für die Wahl?

Dass queere Wählerinnen und Wähler sehen, dass die NRW-Wahl schon eine Art Richtungswahl sein wird und Emanzipationspolitik mit den Grünen eine verlässliche und durchsetzungsstarke Stimme hat. Die Community kann sich auf uns verlassen.

*Interview: Christian Knuth

