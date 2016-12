Studie: Queere leiden häufig an Depressionen

Mehr als 40 Prozent der Bisexuellen und 38 Prozent der ländlich lebenden Queeren sagen, dass bei ihnen bereits Depressionen diagnostiziert wurden. Dies geht aus einer neuen Analyse der Daten aus dem Center for Disease Control and Prevention durch MentalHelp.net hervor. Die Belastung ist demnach aber auch für schwule, lesbische und transgender Menschen recht hoch, wobei Bisexuelle und ländlich lebende LGT*s einer doppelt so hohen Belastung ausgesetzt sind wie Heterosexuelle.

Dies könnte mit einem Mangel an Möglichkeiten zum Anschluss an die Community zusammen hängen. „Meine eigene Identität nicht ausleben zu können, weil es keine Möglichkeiten gab, ist wahrscheinlich einer der Hauptfaktoren für meine psychische Gesundheit", erklärte eine 41-jährige bisexuelle Frau.

Jüngere Menschen berichteten ebenfalls über eine höhere Anzahl von Depressionen - fast die Hälfte der bisexuellen 18 bis 24-Jährigen sagten, dass bei ihnen bereits Depressionen diagnostiziert wurden. Was die Autoren der Studie herausgefunden haben, lässt sich womöglich auf einen Anstieg von LGBTQ-Mobbing in den Schulen zurückzuführen, trotz Anti-Mobbing-Kampagnen.

Bemerkenswert: weil es nur um die Frage nach Diagnosen von Depressionen ging, werden nicht diagnostizierte Depressionen übersehen. Während Transgender über weniger Depressionen berichteten als LGBs, könnte ein Mangel an einem Zugang zur Gesundheitsversorgung diese Zahlen auch noch beeinflussen.

„Es war selten, es bis zum Ende eines Flurs voll Menschen zu schaffen, ohne mindestens drei homophobe oder transphobische Beleidigungen zu hören", erzählte eine 22-jährige Transgender-Frau den Autoren der Studie. „Ein Klassenkamerad von mir, der sich als homosexuell outete, wurde regelmäßig beleidigt."

Dennoch hat für viele ihr Coming-out auch eine therapeutische Wirkung. „Mir hat es wirklich geholfen und wahrscheinlich auch vielen anderen.", sagte ein 54-jähriger bisexueller Mann. „Es war wie ein ein Felsbrocken der von mir abgefallen ist, davor war die Belastung durch das Versteckspiel eine enorme Quelle von Stress für mich selbst gewesen."

LGBTTQs berichteten auch von häufigem Alkoholkonsum und starkem Rauchen. In der Studie wurde der Drogenkonsum nicht berücksichtigt.