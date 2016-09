Star Trek vs. Trump: Alle Torpedos Feuer!

Data, Janeway, Sulu, Spock, Kirk, Wesley Crusher – über 100 Mitwirkende am Star-Trek-Universum haben auf Facebook einen flammenden Appell an die US-Wähler gerichtet. Ein Präsident Trump würde das Land zurückwerfen, eventuell zerstören.

Star Trek against Trump

In dem Appell, der unter anderem von den beiden schwulen Schauspielern George Takei (Sulu aus der Originalserie) und Zachary Quinto (Spock in der aktuellen Filmreihe) sowie von Produzent J.J. Abrahams unterzeichnet ist, wird die Vision von Star Trek beschworen. Die Aussagen von Donald Trump stünden den von der Serie propagierten Werten wie Optimismus und vorallem Inklusion, also der Akzeptanz jeglicher Rassen, Lebensweisen und Weltanschauungen diametral entgegen.

Die Unterzeichnern fordern die US-Bürger im Heimatland und auf der ganzen Welt dazu auf, ihre Stimme nicht zu verschwenden, sei es durch Fernbleiben, oder Protestwählen. Nur eine Stimme für Hillary Clinton könne Trump verhindern: „Tut es nicht nur für dich selbst, sondern für alle Generationen nach dir. Stimmt für eine Zukunft der Aufklärung und Inklusion, eine Zukunft, die uns eines Tages zu den Sternen bringt.“

Info

Unter https://www.rockthevote.com kann jeder Wahlberechtigte sich einfach wie nie zur Wahl registrieren.