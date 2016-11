Gleichstellung: Sprengstoff in der großen Koalition

Die Bundesregierung jagt eine weitere Benachteiligung lesbischer und schwuler Paare in die Luft. Wie Eheleute können in Zukunft endlich auch hinterbliebene Lebenspartner von Sprengmeister*innen weiter mit Explosivstoffen hantieren.

× Erweitern Foto: CC0 Public Domain / pixabay.com Explosion Feuer

Es geht, wie vielleicht zu erahnen ist, um das Sprengstoffgesetz. Im besagten Sprengstoffgesetz wird geregelt, dass die Lizenz zum Umgang mit „Zündmitteln" und „explosionsartigen Stoffen" beim Tod eines Ehepartners an den Ehepartner oder die Erben in der Familie übertragen werden kann. Bisher waren lesbische und schwule Lebenspartner davon aber ausgenommen. In der Gesetzesnovelle wird diese Ungleichbehandlung nun in Wohlgefallen aufgelöst. Hurra? Findet die Opposition weniger. Volker Beck von den Grünen:

„Wie lange will die Union die Gesetzgebungsmaschinerie mit der Entdiskriminierung von Lebenspartner*innen beschäftigen? Das ist doch inzwischen schon absurd: Es ist Zeit für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare: Gleiche Würde - gleiches Recht."

Richtig ist nämlich, dass damit nur ein weiterer von zig immer noch vorhandenen Nachteilen der Lebenspartnerschaft gegenüber der Ehe abgebaut wird.