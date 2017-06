SPD: Ohne Eheöffnung keine Koalition

Nach wochenlangem Kampf hat sich die SPD heute auf ihrem Parteitag festgelegt: Im Wahlprogramm ist die Ehe für alle als unabdingbare Bedingung für eine Koalition festgeschrieben. Das ist ein Erfolg der SPDqueer und wohl auch von Volker Beck.

Vorausgegangen war dem heutigen Beschluss eine harte Auseinandersetzung innerhalb der Partei, der darin gipfelte, dass die SPDqueer mit Wahlkampfboykott drohte. Bereits in der vergangenen Woche hatten dann SPD-Generalsekretär Hubertus Heil und Justizminister Heiko Maas diese Bedingung in Interviews genannt, auf dem Parteitag folgte dann Parteichef und Kanzlerkandidat Martin Schulz unter tosendem Applaus.

In letzter Minute wurde der Antrag der SPDqueer doch noch an den Parteivorstand überwiesen, so dass nun auch eine schriftliche Festlegung der Koalitionsbedingung erfolgen wird.

Grüne Taktgeber

Auch die FDP hatte in dieser Woche über Parteichef Lindner die Ehe für alle zur Koalitionsbedingung gemacht. Startpunkt für diese relativ eng beieinanderliegende Festlegung war der Parteitage der Grünen vor zwei Wochen. Hier hatte Volker Beck gegen den Widerstand der Parteiführung dafür gesorgt, dass die rote Linie auch konkret verschriftlicht ins Wahlprogramm aufgenommen wurde. Ohne zu weit zu fantasieren: Es ist nicht sicher, ob FDP und SPD tatsächlich so weit gegangen wären, wäre Volker Beck mit seinen Grünen nicht vorangegangen.