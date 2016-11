Wie Fidel Castro LGBT's verfolgte

Fidel Castro war bis zum 19. Februar 2008 Präsident und Oberbefehlshaber von Kuba. Der kubanische Revolutionär ist im Alter von 90 Jahren gestorben, was zu einer Debatte über seine Zeit an der Macht führte, welche auch die Verfolgung und den Mord von LGBT Menschen umfasst.

Homosexuelle wurden als konterrevolutionär betrachtet und Homosexualität wurde als eine "inkompatible Abweichung von der Revolution" durch Castro's Regime erklärt. LGBT Menschen, vor allem schwule Männer, wurden routinemäßig ohne Anklage ins Gefängnis gesteckt oder wenn es zu einem Prozess kam wurde dieser durch den Staat gelenkt.

Im Jahre 1965 errichtete das Regime Gefängnislager, die als Militäreinheiten (UMAP) bekannt sind. In diesen wurden Homosexuelle, Zeugen Jehovas und andere "unerwünschte Völker", die mit der kommunistischen Ideologie nicht im Einklang standen, eingesperrt. Viele erhielten falsche Telegramme, die sie angeblich zum Antritt Ihres Militärdienst aufforderten. Sie mussten an einem bestimmten Ort erscheinen, wo sie dann in Züge, Lastwagen und Busse verfrachtet wurde und mit wenig Nahrung und Wasser in die Lager geschickt würden.

Berichte von Menschen, die diese Ära erlebt und überlebt haben schildern, dass die Polizei auch Menschen auf den Straßen, "verweichlichte" Männer, oder "Hippies" jagt gemacht hat. Homosexuelle und Männer, die als homosexuell wahrgenommen wurden, wurden getrennt von anderen Häftlingen in den Lagern untergebracht.

Diejenigen, die die Arbeitslager erlebten, berichten, dass die Menschen dort geschlagen werden, ihnen mit Hinrichtung gedroht, der Mund mit Schmutz gefüllt und sie bis zum Hals in den Boden eingegraben oder sie nackt draußen mit Stacheldraht gefesselt und ohne Nahrung oder Wasser bis zur Ohnmacht getrieben werden.

Nach einem offiziellen Staatszeitungsbericht im Jahre 1966 waren die Arbeitslager die Idee von Fidel Castro selbst, nachdem er ähnliche Beispiele bei einem Besuch in der Sowjetunion gesehen hatten. Fidel wies damals nach diesem Besuch den heutigen kubanischen Präsidenten, Raul Castro an, solche Lager auch auf Kuba einzurichten.

In einem auf HBO ausgestrahlten Dokumentarfilm sagte eine Transfrau, dass sie eine Sonnenbrille für ihr ganzes Leben tragen muss, nachdem ihre Augen und ihr Gesicht mit Säure während der Inhaftierung verätzt wurden. Bis zur Abschaffung im Jahre 1968 wurden solche Strafen über 200 Mal in den kubanischen Lagern vollstreckt.

×

Die extreme Unterdrückung der homosexuellen Kubaner hörte auch nicht auf als diese Lager geschlossen wurden. Homosexuelle wurden von ihren Jobs gefeuert und sie wurden von der Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei ausgeschlossen.

Viele ehemalige Lager haben unter dem Deckmantel der "militärischen Ausbildung" den schwulen Männern einen Lohn pro Monat gezahlt, der gerade mal den Kosten einer Mahlzeit gleichkam. Einige, die in die Lagern geschickt worden waren, wurden von der Regierung auf ihren Ausweisen als homosexuell gebrandmarkt. Dadurch war für jeden klar, dass diese Menschen inhaftiert worden waren und es sollte ihnen dadurch die Suche nach einer Beschäftigung oder Ausbildung unmöglich gemacht werden.

Der angesehene Schriftsteller Reinaldo Arenas schrieb über die Behandlung, die er und andere schwule Kubaner im Gefängnis erlebten: "Es war ein schmutziger Ort ohne Bad. Schwule wurden nicht wie Menschen behandelt, sie wurden wie Tiere behandelt." Schwule Männer wurden von Castro bei öffentlichen Auftritten über Jahrzehnte als "Schwuchteln" und "Würmer" bezeichnet. Viele Künstler und Schriftsteller unterstützten zunächst die Ideen von Castro und begrüßten die erwartete Freiheit einer egalitären Gesellschaft - aber kurz nach dem das Regime an die Macht kam verloren LGBT-Menschen ihre Jobs bei dem Medien und ihre Publikationen wurden nicht mehr veröffentlicht. LGBT-Studenten wurden aus der Universität geworfen und homosexuellen Menschen der Kontakt zu Kindern und Jugendlichen verboten.

Während der 1970er Jahre wurden junge Jungen die als weiblich wahrgenommen wurden dazu gezwungen, sich einer Therapie zu unterziehen, um ihr Verhalten zu ändern. Nach den vierten Gipfel der Non-Aligned Movement (NAM) am 13. September 1973 in Algier wurden homosexuelle Handlungen schließlich im Jahr 1979 in Kuba legal. Aber auch das half nicht, die Vorurteile und die staatlich sanktionierte Unterdrückung, die in den letzten zwei Jahrzehnten ergriffen wurde, zu beenden. Während der 1980er Jahre flohen viele LGBT-Kubaner von der Insel, um in Miami und anderen Teilen der USA zu leben. Dort gab es dann auch spontane Feiern nachdem die Nachricht von Castro's Tod bekannt wurde.

Es wird berichtet, dass viele gezwungen waren, Kuba zu verlassen. Es soll den Menschen mit Militärdienst wie in den früheren Arbeitslagern gedroht worden sein, wenn sie sich weigern sollten zu migrieren.

Bis 1993 waren Kubaner, die HIV-positiv waren, darunter viele Männer, die Sex mit Männern hatten, in Quarantäne gesteckt worden. Ein Beamter der Weltgesundheitsorganisation erklärte das es sich bei den Einrichtungen zur Quarantäne um nichts anderes handelt als "hübsche Gefängnisse". In einem Bericht von Human Rights Watch heißt es, im Jahr 1997: "die Regierung ... unterdrückt Homosexuelle, es wurden mehrere Nachtclubs in denen sich vornehmlich homosexuelle treffen gestürmt und duzende homosexuelle Besucher misshandelt und inhaftiert." Es gibt Berichte darüber, dass diejenigen, die LGBT-Locations und Treffpunkte besucht haben verhaftet, verurteilt, oder mit Gefängnis bedroht und sogar von Polizeibeamten bis zum Ende der 90er Jahre geschlagen wurden.

In den letzten Jahren kam es zu einer bedeutenden Veränderung der Regierungspolitik in Kuba. Mittlerweile ermöglicht Kubas qualitativ wirklich hochwertiges Gesundheitssystem die freie Geschlechtsumwandlung und bietet ein qualitativ hochwertiges Angebote an Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit HIV an.

×

In einem Zeitungsinterview im Jahr 2006 übernahm Castro die Verantwortung für die Verfolgung von LGBT-Menschen und sagte: "Wenn jemand verantwortlich ist, bin ich es."

Castro sagte, er habe nicht genügend Aufmerksamkeit auf die Frage der Homophobie, zukommen lassen: "Als wir systematisch sabotiert wurden, gab es bewaffnete Angriffe gegen uns, wir hatten zu viele Probleme."

Die Tochter des derzeitigen Präsidenten, Raul Castro und Nichte von Fidel Castro, war ein starker Befürworter der LGBT-Rechte. Sie stimmte sogar gegen eine Gesetzesvorlage wegen mangelnden Schutzes der Geschlechtsidentität. Herb Sosa, ein kubanischer Amerikaner, der die in Miami ansässige LGBT-Gruppe Unity Coalition leitet, sagte der Washington Blade: "Ich würde niemals glücklich sein, wenn jemand stirbt. Aber die lang erwartete Verabschiedung eines der Castro-Monster, der fast sechs Jahrzehnten der Unterdrückung, des Schmerzes und des Todes so vielen Kubaner auferlegt hat, bringt einen gewissen Abschluss für viele mit sich."