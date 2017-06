Signalwirkung: Lesbische Ministerpräsidentin in Serbien

Ana Brnabić ist 41, erfolgreiche Geschäftsfrau und zuletzt Ministerin für Öffentliche Verwaltung in Serbien gewesen. In Zukunft wird sie nach Jóhanna Sigurðardóttir in Island, die zweite offen lesbische Regierungschefin der Welt sein.

Präsident Aleksandar Vučić schlug die parteilose Politikerin gestern vor und mit der Mehrheit seiner Fortschrittspartei im Parlament gilt die Wahl Brnabić als sicher. Dies ist aus queerer Sicht durchaus beachtlich, denn Brnabić lebt offen lesbisch und wird damit von rund 48 Prozent der Bevölkerung des Landes für „krank" gehalten. Auch die serbisch-orthodoxe Kirche unterstützt immer wieder Kampagnen gegen Verbesserungen der gesellschaftlichen Situation Homosexueller. Den Präsidenten interessierte dies aber bereits bei der Ernennung zur Ministerin nicht – er ließ verlauten, dass es ihm ausschließlich darauf ankomme, dass sie gute Arbeit leiste.

EU-freundliche Politik wird Fortgesetzt

Offenbar gefiel diese Arbeit so gut dass nun die Beförderung zur zweitmächtigsten Politikerin im Lande als Belohnung folgt. Die Auswahl Brnabićs kann auch als Bestätigung und Vertiefung des EU-Beitrittskurs und die Fortsetzung der Reformpolitik Vučićs gelesen werden. Brnabić gilt als pragmatische Macherin ohne partiepolitische Ambitionen.

