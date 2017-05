Schwuler in Berlin getötet – Polizei bittet um Mithilfe

Der 34-jährige Italiener Stefan Unterweger ist im Cruisinggebiet des Berliner Volkspark Friedrichshain durch mehrere Stiche in den Oberkörper getötet worden. Die Polizei Berlin bittet um Hilfe bei der Fahndung.

× Erweitern Foto: Polizei Berlin Stefan Unterweger

Der Mann wurde am 14. Mai gegen 5 Uhr in der Frühe von Passanten schwer verletzt gefunden und verstarb wenige Zeit später. Die Obduktion des homosexuellen Opfers ergab, dass es durch mehrere Stiche in den Oberkörper tödlich verletzt wurde. Zum Tatwerkzeug sind zurzeit keine genaueren Angaben möglich.

Durch die bisher geführten Ermittlungen konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Herr Unterweger dürfte zwischen 2 und 5 Uhr am späteren Fundort, Volkspark Friedrichshain im Bereich des „kleinen Bunkerberges“, angegriffen und getötet worden sein. Ein Tatmotiv ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht ersichtlich.

Mit der Veröffentlichung eines Fotos des Opfers wenden sich die Ermittler an die Öffentlichkeit.

Die 3. Mordkommission fragt:

Wer hat sich am Sonntag, den 14. Mai 2017, im Zeitraum von 1 bis 5 Uhr im Volkspark Friedrichhain aufgehalten und verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Gibt es Taxifahrer, die in diesem Zeitraum in der Umgebung des Parks Fahrgäste aufgenommen oder abgesetzt haben?

Wer kannte das Opfer und kann Auskunft zu seinen Lebensgewohnheiten und Bekannten machen?

Hinweise nimmt die 3. Mordkommission in 10787 Berlin-Tiergarten, Keithstraße 30, unter der Rufnummer (030) 4664-911333, per Email oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.