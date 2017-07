Schwule Sexparty und Drogen im Vatikan

Seit 2012 spielt die Kalenderreihe „Orthodox Calender" mit dem Spannungsfeld Erotik und Religion, um auf Bigotterie zu verweisen. Wie realitätsnah das zu sein scheint, zeigt nun ausgerechnet ein Fall in der vatikanischen Glaubenskongreation.

× Erweitern Foto: OC Art Project by www.orthodox-calendar.com OC Seit 2012 spielt die Kalenderreihe „Orthodox Calender" mit dem Spannungsfeld Erotik und Religion, um auf Bigotterie zu verweisen. Die sexy Geistlichen kannst du hier bestellen!

Laut Medienberichten wurde in einer Wohnung der „Vatikanischen Kongregation für die Glaubenslehre", das ist die Nachfolgeorganisation der Inquisition, die für die Einhaltung und Bewahrung der römisch-katholischen Moral- und Glaubensansichten zuständig ist, ein Polizeieinsatz nötig.

Priester wegen Drogen-Entgiftung im Krankenhaus

Alarmiert von besorgten Nachbarn machte sich die Polizei den Berichten nach auf den Weg in die Wohnung eines Mitarbeiters von Kardinal Francesco Coccopalmerio in der Vatikanstadt und fand dort eine schwule Sexparty vor. Das ist auch im Vatikan nicht illegal, anders, als die Drogen, die dabei sichergestellt wurden. Der Priester wurde zur Entgiftung in ein Krankenhaus gebracht und soll sich zurzeit in einem Kloster aufhalten. Ihm droht außer dem Ärger mit seinen Chefs auch ein Verfahren wegen Drogenbesitzes.