Verfahren eingestellt. Rauswurf von Schwulen „geringfügig“

×

Christian Lüders

Christine Lüders, 64, ist seit Februar 2010 Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Die studierte Pädagogin ist verheiratet und lebt in Berlin und Frankfurt am Main. Sie hat bereits mehrfach öffentlich Stellung zur Gleichbehandlung Homosexueller bezogen und umging zum CSD in Berlin bereits zum zweiten Mal die Anweisung ihres Dienstherren und hängte die Regenbogenfahne aus ihrem Bürofenster. Sie gab Studien unter anderem zur Lebenssituation von LGBTIQ* in Deutschland in Auftrag und erklärte 2017 zum Themenjahr für sexuelle Vielfalt.