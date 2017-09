Schwul in der Nazizeit

Viele Jahrzehnte blieb die Verfolgung und Ermordung homosexueller Menschen zwischen 1933 und 1945 aus dem öffentlichen Gedenken an die Verbrechen des Nationalsozialismus verbannt. Erst das nachdrückliche Engagement der homosexuellen Emanzipationsbewegung führte dazu, dass eine kritische Aufarbeitung dieses Themas inzwischen begonnen hat.

Foto: Slicer/pixelio.de Neuengamme Eine Baracke im ehemaligen KZ Neuengamme bei Hamburg.

Am 17. September befasst sich der Historiker und Schriftsteller Dr. Lutz van Dijk im Polittbüro mit der Geschichte der nationalsozialistischen Homosexuellen-Verfolgung und fragt am Beispiel Deutschlands und Polens nach dem Umgang mit diesem Thema nach 1945. Vergleichend wird die Situation in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme skizziert. Anschließend liest van Dijk aus seinem Buch „Endlich den Mut …“ und zeigt eine kurze Dokumentation über das Leben von Stefan Kosinski aus Polen (1925 – 2003). Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten!

17.9., Polittbüro, Steindamm 45, Hamburg, U Lohmühlenstraße, 12 – 14 Uhr, www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de, www.polittbuero.de