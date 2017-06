Saunabrand: Polizei sucht Tatverdächtigen

Überraschende Wende im Fall des Brandes in der Berliner „Steam Works"-Sauna mit drei Todesopfern. Offenbar steht ein Gast im Fokus der Ermittlungen, der nun mit Hilfe der Öffentlichkeit gefunden werden soll.

Gesucht wird nach einem Mann, der in den Nachtstunden des 5. Februar dieses Jahres in einem Sauna-Club in Schöneberg fahrlässig einen Brand verursacht haben soll. Gegen 22.15 Uhr bemerkten Gäste den Brand im Untergeschoss der „Steam Works“-Sauna in der Kurfürstenstraße. Die Flammen brachen in einer Kabine aus und verursachten eine intensive Rauchentwicklung. Drei Gäste starben.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität des Gesuchten und dessen Aufenthaltsort machen?

Wer war am Tattag Gast im Untergeschoss des Sauna-Clubs, kann Hinweise zum Tatgeschehen geben und wurde noch nicht von der Polizei befragt?

Hinweise nimmt das zuständige Brandkommissariat beim Landeskriminalamt, Keithstraße 30, 10787 Berlin, unter der Rufnummer (030) 4664-912100 oder (030) 4664-912101 (zu den Bürodienstzeiten) oder jede andere Polizeidienststelle (außerhalb der Bürodienstzeiten.