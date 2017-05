Russland: „Es gibt keine Opfer, Bedrohungen oder Gewalt in Tschetschenien"

Eine Woche nachdem Russland versprochen hat, eine Untersuchung über die gemeldete Entführung, Inhaftierung und Folter von Schwulen und Bi-Männern in Tschetschenien durchzuführen, hat die russische Botschaft in Israel einen Brief an die israelische Zeitung Haaretz geschrieben.

× Erweitern Foto: Салман, CC BY-SA 3.0, wikimedia.org Tschetschenien Die Hauptstadt Grosny - der moderne Schein trügt. Die tschtschenische Gesellschaft ist stark durch mittelalterliche Stammesbräuche geprägt. Foto: Салман, CC BY-SA 3.0, Link

Obwohl Menschenrechtsgruppen und das lokale russische LGBTIQ*-Netzwerk Nachweise erbracht haben, heißt es in diesem Schreiben: „Es gibt keine Opfer von Verfolgung, Bedrohung oder Gewalt."

In dem Brief von Pressesprecher Dmitry Alushkin heißt es: „Die autorisierten offiziellen Regierungsstellen der Russischen Föderation untersuchten in Zusammenarbeit mit der Regierung der Tschetschenischen Republik die von der Journalistin Elena Milashina in ihren Artikeln in der Zeitschrift Novaya Gazeta und in anderen russischen Medien veröffentlichten Aussagen. Weder die Strafverfolgungsbehörden oder der Menschenrechtsrat des Präsidenten der Tschetschenischen Republik haben zu diesen Vorwürfen Beschwerden erhalten."

Das angebliche „geheime Gefängnis" für Schwule und Bi-Männer sei nichts weiter als ein Abstellraum des Militärs und alle Berichte enthielten „faktisch falsche Informationen ... Gerüchte und Spekulationen" von einer Journalistin, „deren eigene Agenda ... keine Verbindung zu dem Schutz der Rechte von Homosexuellen enthält".

Während der Brief vor allem auf Milashinas Behauptungen fokussiert ist, nimmt er keinerlei Stellung zu den zahlreichen Aussagen von tschetschenischen Flüchtlingen. Fast alle diese Aussagen erwähnen Elektroschocks, die verwendet werden, um Informationen über andere schwule Tschetschenen zu erhalten.