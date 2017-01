Rio de Janeiro's neuer homophober Bürgermeister

Marcelo Crivella ist Bischof der Universal Church of the Kingdom of God (UCKG), einer christlichen Gemeinde, die sein Onkel gegründet hat, und ein Mann, dessen Ziel es ist, einen "theokratischen Staat" in Brasilien zu schaffen.

Crivella ist auch der Gründer der brasilianischen Republikanischen Partei, Gegner von eingetragenen gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und möchte die Gesetze zu Hass-Verbrechen, die bei Übergriffen auf LGBTQs oft angewendet werden, abschaffen.

Oh, und er wurde gerade der neue Bürgermeister von Rio de Janeiro, Brasiliens größter (und queerester) Stadt. Crivella selbst beschreibt "Homosexualität als böse".

Kirchen wie die UCKG sind in der Regel sehr Anti-LGBT. Die UCKG selbst ist wiederholt in Vorwürfe des Betrugs und der Geldwäsche verstrickt, und sie führt auch noch Exorzismen durch. Im August 2012, als ein Mann einen epileptischen Anfall bei einem UCKG-Gottesdienst erlitt, begann ein Pfarrer direkt damit ihn "von den Geistern der Finsternis" zu befreien. Der Mann hatte die Kirche anschließend erfolgreich auf 10.000 Real (ca. € 3.050) Schmerzensgeld verklagt.

Wir wünschen viel Glück, Rio.