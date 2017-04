RED, HOT & GAY – DANIEL NEWMAN

Er ist einer der Lebenden in der überaus erfolgreichen Zombie-Serie „The Walking Dead“. Und sein Coming-out wird sicher vielen Mut machen, ihr Leben frei zu leben: Daniel Newman.

In einem bewegenden Video wandte sich der Star an seine Fans und klärte darüber auf, warum er den Schritt des Selbstoutings gegangen sei. Auslöser sei seine Arbeit für ein LGBT*IQ-Obdachlosenprojekt gewesen. Ein Mädchen, dem er dort erzählte, dass er schwul sei fragte, warum er das nicht auch öffentlich sage. Es würde helfen.

Newman: „Das hat mich wie ein Schlag in den Magen getroffen. Ich habe begriffen, wie wichtig es in diesen Zeiten ist, sichtbar zu sein. Dass Menschen wissen, wer du bist. ... Durch unser Schweigen sind wir teilweise mitschuld daran, dass Kinder verprügelt werden, an Vorurteilen und Stigmatisierungen."