PrEP: Londoner Gesundheitszentrum verzeichnet Rückgang der HIV-Neuinfektionen um zwei Drittel

„56 Dean Street" ist Londons größtes Zentrum für sexuelle Gesundheit und die größte HIV-Klinik Europas. Bereits das zweite Jahr in Folge sinken dort die Neuinfektionen um wohl 40 Prozent. Die Klinik gab jetzt das Ziel „Null Neuinfektionen" aus.

Die im Stadtteil Soho gelegen Schwerpunktklinik hatte noch 2015 679 Neuinfektionen festgestellt. 2016 sank die Zahl auf 393, in den ersten sieben Monaten im diesem Jahr auf 136. Grund: „56 Dean Street" fährt Programme, in denen besonders Hochrisikogruppen wie Männer, die Sex mit Männern haben (MSM) in neuen Präventionsmethoden wie der PrEP beraten werden und Neuinfizierte umgehend mit der Behandlung beginnen. Ab dem kommenden Monat wird die PrEP 10.000 Personen kostenfrei zur Verfügung gestellt.

In London insgesamt ist die Neuansteckungsrate unter MSM in den letzten zehn Jahren um mehr als die Hälfte gesunken.