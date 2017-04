Pornopiraterie: Peinlich und teuer!

Keine guten Nachrichten für einarmige Banditen, die professionelles Anschauungsmaterial der Erwachsenenfilmindustrie auf Seiten wie Pornhhub hochladen. Das ist nach wie vor verboten, nur können nun auch Nutzerdaten beim Anbieter abgefordert werden.

× Erweitern Foto: ilaria piras/CC0 Public Domain Muskeln, Männer, Dominanz

Ein Bundesgericht in Kalifornien, der Hochburg der Pornoindustrie, hat verfügt, dass die Plattform Pornhub alle Nutzerdaten zu Uploadern an ein Filmstudio herausgeben muss. Konkret sollen Name, E-Mail- und Postadresse, Nutzungs- und Posting-Verlauf, Telefonnummern und „jegliche andere Information, die zur Identifikation geeignet ist" an das klagende Studio herausgegeben werden.

Grundsatzurteil mit weitereichenden Folgen?

Das Urteil ist das erste dieser Art, in dem der sogenannte Digital Millennium Copyright Act (DMCA) zur Anwendung kam. Bisher beschränkten sich die Studios meist auf eine Löschung illegaler Inhalte. Spannend ist nun, wie viele Daten Seiten wir Pornhub überhaupt über ihre Nutzer sammeln. Sollten es genug sein, damit Studios illegale Uploader identifizieren und verklagen können, könnten in Zukunft weitere Studios diesen Weg gehen.

× Erweitern Foto: CC0 Public Domain Fitness, Muskeln, Mann

Das Beste kommt zum Schluss

Wie immer in diesem Metier kommt das Beste am Schluss. In diesem Fall die Nachricht, dass sich für den gemeinen einarmigen Nutzer der heißen Hehlerware nichts ändert, es also weder peinlich noch teuer wird: Das Streamen und Anschauen von – auch illegal hochgeladenen – Videos bleibt vorerst ungeahndet.