Polnisches schwules Paar kämpft mit George Michael Video für gleiche Rechte

Jakub und Dawid melden sich mit einem weiteren großartigen Video zurück. Die beiden Polen hatten eine weltweite Sympathiewelle erfahren, als ihr Coming-out-Video von konservativen und fundamentalistischen Homohassern angefeindet wurde.

× Erweitern Foto: /www.facebook.com/jakubidawid/ Jakub und Dawid

Im vergangenen Jahr hatten ein Roxette-Remake und ein Coming-out-Video dazu geführt, dass die beiden Polen sogar Todesdrohungen ausgesetzt waren. Im Januar dieses Jahres hatte dann Portugal versprochen, den beiden eine Ausnahmegenehmigung für eine Hochzeit zu gewähren. (blu berichtete).

In ihrem neuesten Video widmen sich Jakub und Dawid nun ihrem goßen Vorbild George Michael, den sie als „den größten schwulen Künstler unserer Zeit" bezeichnen. Mit dem Video, dass die größten Hits des Weihnachten 2016 verstorbenen Künstlers nacherzählt, wollen sie einmal mehr auf die repressive politische Situation in ihrer Heimat Polen aufmerksam machen. Dafür konnten sie eine ganze Reihe queerer polnischer Berühmtheiten verpflichten. So sind unter anderem der Tänzer und Sänger Wiktor Korszla, die YouTuber Piotr Sokolowski and Pawel Dworak, der Stylist Tomasz Bozek, und die Aktivisten Marek und Jedrzej Idziak-Sepkowski sowie die Dragqueens Charlotte Drag Queer und Aldona Relax zu sehen.