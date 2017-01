Polnisches Paar heiratet bald in Portugal

Einem homosexuellen paar aus Polen wurde in dessen Heimat eine Heirat verweigert. Nun dürfen sie sich in Portugal das Ja-Wort geben.

Das polnische Paar Jakub Kwiecinski und David Mycek hatte weltweite Schlagzeilen mit seinen viralen Fanvideos gemacht, die für mehr Sichtbarkeit von Schwulen und Lesben in ihrem homophoben Heimatland sorgen sollten. Doch die Resonanz war nicht nur positiv. Jakub erklärte, dass sie zur Veröffentlichung ihres Videos zu Roxettes "Some Another Summer" mit hasserfüllten Kommentaren und sogar Todesdrohungen überhäuft wurden.

Aber das Paar lies sich davon nicht einschüchtern und machte weiter. Aufgrund eines Videos, dass das Paar zu einem populären polnischen Lied produzierte, landeten sie mit Boykottaufrufen auf den Titelseiten von Lokalzeitungen. Polnische konservative Medien haben sie angegriffen und appelliert, ihre Musik zu boykottieren. „Der Hass ist wirklich böse, aber es macht uns nicht mehr solche Angst wie es vor ein paar Monaten der Fall war. Jetzt gibt es uns eine Motivation, noch mehr zu versuchen," so die beiden.

Aber ihre Gegner treiben nicht nur den Kampf des Paares für die Gleichberechtigung an: Jakub und David glauben, dass es auch dazu beigetragen hat, die portugiesischen Beamten zu überreden, ihnen eine Ausnahme von den üblichen Dokumentanforderungen für ihre Eheschließung zu gewähren. In der Regel müssen Ausländer, die in Portugal heiraten wollen, Unterlagen vorlegen, in denen bestätigt wird, dass ihre Ehe in ihrem Heimatland auch anerkannt und nicht behindert wird.

„Alle Ausländer, die in Portugal heiraten benötigen diese Dokumente, außer britische Staatsangehörige. Wenn du in Polen diese Dokumente beantragen möchtest, musst du den Namen deines Partners eintragen. Es werden alle homosexuellen Anträge abgelehnt," sagt Jakub.Aber nach einem Jahr der Bemühungen und der internationalen Presseberichterstattung genehmigten portugiesische Beamte ihren Antrag.

Jakub sagte er sei nicht sicher was genau die Beamten überzeugt habe, aber er glaube, dass die meisten Menschen in Portugal offen für LGBTs sind. Das Paar plant im Juni auf der portugiesischen Insel Madeira zu heiraten, wo sie sich verliebt haben. „Wenn wir nicht in unserem Land heiraten können wollten wir einen Ort wählen, der in der Nähe unseres Herzens liegt", erklärte David.