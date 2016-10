Politische Diskriminierung innerhalb der Communitys?

Das Buchstabenmonster LSBTTIQ* zeigt bereits, wie verschieden „wir“ ticken, wie heterogen unsere Communitys sind. Die Abkürzung bezieht sich dabei aber gerade mal auf die sexuelle Orientierung und Geschlechterzugehörigkeit. Klar, dass es auch viel Trennendes gibt. Aber darf das in Diskriminierung münden?

In Zeiten von Shitstorms, Hasskommentaren und allgemeiner politischer Polarisierung werden die Trennlinien auch innerhalb der queeren Communitys sichtbarer: Es gibt sie, die rechten, die linken, die konservativen, die liberalen, die grünen und die roten Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transsexuellen und Transgender und sonstige Queers.

Shitstorm wegen FDP-Eintritt

Sebastian Ahlefeld, LGBTI-politischer Ansprechpartner der Berliner FDP, wandte sich an die Redaktion, um anzuklagen. Er berichtet davon, dass ein queerer Künstler nach einem öffentlich gewordenen Eintritt in die FDP diskriminiert wird. Ja, sogar existenzbedrohend wird die Sache inzwischen. Ahlefeld: „Bei seinem letzten Konzert blieben „Fans“ und „Freunde“ aus. Und statt sich im Anschluss mit seinem Publikum über das tolle Konzert zu unterhalten, musste sich der Künstler bei denen, die gekommen waren, für seine Entscheidung rechtfertigen. Nun droht ein Veranstalter mit der Absage des nächsten Konzertes.“ Der Betroffene möchte anonym bleiben*, da die bis jetzt angebrandete Aufmerksamkeit schon an die Belastungsgrenze geht: „Durch einen Facebookpost ist seine Entscheidung veröffentlicht und kurz darauf ging der vom Künstler bereits erwartete Shitstorm los. Dass dieser Shitstorm jedoch so heftig werden würde, hat der Künstler selber nicht erwartet. Zahlreiche Mails, WhatsApp-Nachrichten und Kommentare erreichten den Künstler, in denen seine freie Entscheidung kritisiert wurde.“

Ahlefeld stellt sich hinter seinen neuen Parteikollegen und wirft den Communitys Einseitigkeit vor: „Die meiste Kritik kam aus der politischen Community, die doch eigentlich für Vielfalt stehen sollte und die mit der Kraft aller ihrer Mitglieder bei den demokratischen Parteien die Flagge der Vielfalt hoch halten sollte.“ Er freut sich, dass der betroffene Künstler trotz dieses Shitstorms an seiner Entscheidung fest hält. Das „beweise Zivilcourage und Charakterstärke, die man in der Politik ohnehin sehr gut gebrauchen kann, wenn man etwas für die Gesellschaft erreichen will.“

Artikel 3 Die Forderung nach einer Ergänzung Artikel 3GG um das Merkmal sexuelle Identität unterzeichneten 2011 über 50.000 Menschen.

Artikel 3 Grundgesetz ernst nehmen!

Die Communitys sollte sich nicht nur fragen, ob latenter bis offener Rassismus, Xenophobie und daraus resultierende Ausgrenzung ernste Probleme sind (sie sind!). Auch eine Ausgrenzung aus weltanschaulicher bzw. politischer Motivation heraus, ist in unserer freien Gesellschaft nicht akzeptabel. Man kann nicht glaubhaft eine Erweiterung des Artikel 3 des Grundgesetzes um das Diskrminierungsmerkmal „sexuelle Identität“ fordern, selber aber Merkmale wie „politische Anschauung“ missachten.

Sebastian Ahlefeld abschließend: „Natürlich sind politisch extremistische und populistische Einstellungen die unsere Wertordnung bedrohen ausgeklammert.“