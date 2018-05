Papst Franziskus zu Schwulem: Gott liebt dich

Bewegende Begegnung: Im Zuge des Missbrauchsskandals in Chile, nach dem bereits 34 Bischöfe zurücktreten mussten, traf sich Papst Franziskus mit einem der Opfer und sprach auch über dessen Homosexualität.

Eine ganze Woche verbrachten Juan Carlos Cruz und andere Missbrauchsopfer katholischer Geistlicher auf Einladung des Pontifex im April in dessen chilenischer Residenz Santa Marta. Laut einem Interview habe sich der Papst in dem langen persönlichen Gespräch mit Cruz nicht nur emotional glaubhaft für das erlittene Trauma entschuldigt, sondern auch versöhnliche Worte zu dessen Homosexualität gefunden.

„Juan Carlos, dass du schwul bist, ist nicht wichtig. Gott hat dich so gemacht und er liebt dich auch so. Der Papst liebt dich so wie du bist und du solltest dich selbst lieben und dir keine Gedanken darüber machen, was andere sagen.“ Papst Franziskus