Berliner Queerpolitiker am Ziel: FDP will Entschädigungsgesetz optimieren

Der FDP- Bundesvorstand hat auf seiner heutigen Sitzung einen Antrag beschlossen der eine umfangreiche Verbesserung des Entschädigungsgesetzes für die Opfer der Verfolgung Homosexueller in der Bundesrepublik und der DDR vorsieht. Das ist vor allem einem Queerpolitiker aus Berlin zu verdanken.

× Erweitern Glücklich nach der heutigen Bundesvorstandssitzung, Katja Suding die den Antrag heute verteidigt hat, zusammen mit Sebastian Ahlefeld

Führende Mitglieder der Freien Demokraten hatten sich zwar schon länger für eine Verbesserung des Gesetzes ausgesprochen und das Thema auch im Bundestagswahlprogramm aufgenommen, konkret vorangetrieben wurde das Papier aber erst durch Sebastian Ahlefeld und seinen Ortsverband der FDP-Schöneberg. In der FDP in Berlin waren die Hürden hoch gelegt, insbesondere die Landesvorsitzende Sybille Meister hatte sich gegen den Antrag gestellt und auf verschiedenen Ebenen für die Ablehnung geworben.

Nun ist Sebastian Ahlefeld in der queerpolitischen Szene in Berlin bekannt dafür, nicht klein bei zu geben, wenn Gegenwind – auch aus den eigenen Reihen – bläst. Gemeinsam mit über 50 Bundesparteitagsdelegierten aus verschiedenen Landesverbänden, darunter liberale Größen wie die ehemaligen Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, der stellv. Bundesvorsitzenden Katja Suding und dem stellv. Bundesvorsitzenden Wolfgang Kubicki wurde der Antrag auf dem Bundesparteitag eingereicht und mit einer großen Mehrheit als Dringlichkeitsantrag angenommen und an den Bundesvorstand überwiesen. Heute war es dann nach einigen durch die Sondierungen entstandenen Verzögerungen endlich soweit.

× Erweitern Straight Ally: Auch der ehemalige Landesvorsitzenden der FDP-Bayern Albert Duin unterstützte Sebastian Ahlefeld bei der Durchsetzung des Antrages

„Ich bin sehr glücklich, dass der lange und teilweise steinige Weg hinter uns liegt und die FDP damit eine sehr gute Blaupause hat, die sie für ihre Arbeit im Deutschen Bundestag nutzen kann. Die Opfer der beiden Unrechtsparagrafen 175 und 151 müssen noch in diesem Jahr eine Verbesserung des Entschädigungsgesetzes erfahren,“ so Ahlefeld gegenüber blu.fm.

Der beschlossene Antrag sieht folgende Veränderungen vor: