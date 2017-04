Pogrom in Tschetschenien: Spenden erbeten!

In Deutschland hat sich das „Aktionsbündnis gegen Homophobie" und die Initiative ENOUGH is ENOUGH - OPEN YOUR MOUTH zusammengetan, um Spenden zur Unterstützung der von Folter und Mord bedrohten Schwulen in Tschetschenien zu sammeln.

× Erweitern EiE Tschetschenien

Die Macher auf Facebook: „Wir stehen in engem Kontakt mit den Menschenrechtsverteidiger*innen vor Ort, die heute morgen unsere Spendenaktion mit großer Erleichterung begrüßt haben. Jede Spende hilft und wird zu 100 Prozent an das Russian LGBT Network weitergeleitet, um die dringend notwendige Evakuierung der Opfer und ihrer Familien zu ermöglichen."