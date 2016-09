Peinlich! Rückständigkeit bei Homorechten schadet dem Ansehen Deutschlands

Es ist bemerkenswert, wenn eine der bekanntesten Zeitungen der Welt der politischen Analyse der Rechtslage von Schwulen und Lesben in Deutschland einen großen Artikel widmet. Die New York Times hat es getan und das Ergebnis ist eine Blamage!

Im Europavergleich liegt Deutschland in Sachen Gleichstellung und Antidiskriminerungsmaßnahmen und bei der Anerkennung und bürokratischen Umgangsweise mit Transsexuellen und Transgender nur noch im traurigen Mittelfeld. Das ist keine neue Erkenntnis, die European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) hatte dies in ihrem jährlichen Report Rainbow Europe bereits vor einiger Zeit attestiert.

Eklatante Ausnahme

Neu ist, dass das außer uns deutschen Homosexuellen jetzt auch den großen Medien im Ausland auffällt. In einer großen Analyse macht die New York Times Angela Merkel dafür verantwortlich, dass Deutschland in diesen Menschenrechtsfragen eine „eklatante Ausnahme" in den westlichen Demokratien bilde. Es sei eine „seltsame Umkehrung der westeuropäischen Liga-Tabelle für den sozialen Fortschritt." Traditionell seien die protestantischen Länder im Norden führend.

„Dieses Mal jedoch ist es Deutschland, das führende Land im protestantischen Europa, das hinter dem Rest zurückbleibt".

Die New York Times endet mit einem wenig hoffnungsvollen Blick in die Zukunft:

„Ohne eine umfassende Neuausrichtung der deutschen Politik, die unwahrscheinlich ist, wird sich dies für eine lange Zeit nicht ändern."

Die komplette Analyse der New York Times hier!

Danke Merkel!