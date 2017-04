Parisattentat: Europäische LGBTIQ*-Verbände trauern um Kollegen

Mit Bestürzung haben die lesbischwulen Polizeiverbände „Flag - Policiers et Gendarmes LGBT" und VelsPol auf den Mord an ihrem Kollegen reagiert. Bei dem Attentat auf dem Champs-Elysées in Paris war der Polizeibeamte gestern erschossen worden.

× Erweitern Flag - Policiers et Gendarmes LGBT

Die französische Interessenvertretung lesbischer und schwuler Polizeibediensteter teilte über Facebook mit, dass sie „erschüttert und bewegt über die Tragödie" seien, die nicht nur die Landespolizei, sondern auch ihren Verein getroffen hätte. Der getötete Polzist sei demnach Mitglied gewesen:

„Flag! drückt im Namen der Mitglieder des Verbandes der Familie, den Angehörigen, den Kollegen und Freunden ihr tiefstes Mitgefühl aus."

Zudem veröffentlichte Flag! ein Foto des Opfers, unter dem kondoliert werden kann.

×

In Deutschland meldete sich VelsPol, das deutsche Gegenstück zu Flag! auf Facebook zu Wort und sendete ebenfalls eine Beileidsbekundung.

×

Thomas Ulmer in der Facebookgruppe von VelsPol: