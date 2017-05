Aus für OutGames Miami

× Erweitern Foto. Greater Miami CVB Miami OutGames

Schock unter queeren Athleten. Wenige Stunden vor der Eröffnung haben die Veranstalter fast alle Wettkämpfe sowie die Eröffnungs- und Abschlusszeremonie abgesagt.

Grund für die Absage seien „finanzielle Herausforderungen“, berichtet das Onlineportal South Florida Gay News. In einem Statement des Organisationskomitees heißt es: „Mit großem Bedauern müssen die World OutGames aug Grund finanzieller Belastungen das Sportprogramm mit Ausnahme der Fußball-, Schwimm- Country Dance-Wettbewerbe sowie die Eröffnungs- und Abschlusszeremonie absagen. Die Menschenrechtskonferenz und das Kulturprogramm finden wie geplant statt.

Athleten und Sponsoren enttäuscht

Die meisten Sportler hat die Absage kalt erwischt, viele internationale Teilnehmer befanden sich bereits im Flugzeug auf dem Weg nach Miami und machte ihrem Ärger auf den Social Media-Kanälen der World OutGames Luft. Enttäuscht zeigt sich auch die Stadt Miami, einer der Hauptsponsoren des Events. „Die Angestellten der Stadt haben in den letzten Monaten stetig die Organisatoren bei der Planung von Events und Beantragung von Genehmigungen unterstützt, sowie mit Fundreisern, der Suche nach Veranstaltungsorten zu niedrigen oder keinen Mieten, Unterstützung bei lokalen Partnern sowie finanzieller Unterstützung um Polizeikosten zu decken geholfen“, so ein Statement der Stadt. „Die Stadt bleibt der LGBTQ Community weiterhin verbunden und die Stadt von Miami Beach wird alles in ihrer Macht stehende tun, um herauszufinden, wo Fehler innerhalb der Organisation gemacht wurden.“

Blamiert

Für Stadt und Community ist die Absage eine Blamage, die nicht alle auf sich sitze lassen wollen. So bietet Miami Beachs einziges schwules Hotel Gaythering den angereisten Athleten kostenlose Drinks, Einritt in seinen Spa sowie einen kostenlosen Shuttle-Service zum schwulen Nacktbadestrand Haulover Beach an.