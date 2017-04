Osaka erlaubt Adoption

Osaka geht neue Wege und erlaubt als erste Stadt in Japan einem gleichgeschlechtlichen Paar die Adoption als Pflegeeltern. Dies erklärte ein Regierungsbeamter am Mittwoch.

× Erweitern Flickr

Die Regierung von Osaka erteilte dem Männerpaar die Genehmigung, gemeinschaftlich als Pflegeeltern eingesetzt zu werden. Seit Februar kümmern sie sich um einen Jungen. Bereits seit 2015 wurde das Paar auf die Adoption vorbereitet und musste sich einer Reihe von Vorträgen und Schulungen unterziehen, um die Genehmigung zu erhalten. Sie haben die Erlaubnis der Behörden dann im Dezember 2016 bekommen.

Das Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt sagte, dass es „keinen Präzedenzfall" für ein gleichgeschlechtliches Paar gab, wie sie Pflegeeltern werden können. Die Stadt gewährte den Wunsch des Paares nachdem festgestellt worden ist, dass die beiden das Pflegesystem verstanden haben und die finanziellen Mittel haben, um ein Kind zu erziehen.

„Ich bin froh, dass wir als ein Haushalt als Pflegeeltern eingesetzt worden sind und nicht nur als Einzelpersonen", sagte einer der beiden. Zuvor hatten zwei Frauen in Kanto ein Kind als Pflegeeltern betreut, dies aber offiziell nicht als Paar. Nur eine der beiden konnte das Kind adoptieren.

Das Urteil ist ein weiteres Zeichen des Fortschritts für die LGBTIQQ-Rechte in Japan. Vor kurzem hat das Bildungsministerium angekündigt, dass es mit der Ausbildung von Lehrern auf sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität beginnen würde. Vor ein paar Wochen wurde in Iruma Tomoya Hosoda zum Stadtrat und damit als erster Trans-Mann der Welt in einen offizielles politisches Amt gewählt. (blu berichtete)

Gleichgeschlechtliche Ehen sind in Japan noch nicht anerkannt und es gibt noch keine Gesetze, die Menschen vor Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz schützen.