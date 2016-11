Orlando Cruz: Niederlage gegen Terry Flanagan

Boxer Orlando Cruz hatte letzte Woche gesagt, er will LGBT-Menschen begeistern, indem er der erste homosexuelle Weltmeister im Boxen wird. Daraus wurde bei seinem Kampf am vergangenen Samstag nichts. Er unterlag in der 8. Runde gegen WBO Leichtgewicht Terry Flanagan.

"Terry Flanagan ist ein wahrer Weltmeister und wird seinen Titel mit allem verteidigen, was er hat. Allerdings bin ich bereit zum Sieg und bereit als neuer Weltmeister gekrönt zu werden. Ich möchte die Gay Community begeistern, indem ich am Samstag Weltmeister werde." sagte Cruz noch vor dem Kampf.

"Terry ist ein großer Champion und eine echte Persönlichkeit. Noch wichtiger ist, dass er mein Leben und meine Entscheidungen respektiert. Er sieht den Mann boxen und das ist es. Jeder war sehr unterstützend, seit meinem Outing vor drei Jahren. Ich habe die Unterstützung von meiner Familie, Freunden und Fans. Wenn ich meine Geschichte ansehe, macht es mir Hoffnung, dass mehr Menschen inspiriert werden, sich zu outen." so der Boxer weiter.

Cruz, der seit dem Jahr 2012 offen schwul lebt, heiratete seinen langjährigen Lebensgefährten José Manuel im darauffolgenden Jahr.

Der Boxer ist auch ein Kämpfer für die LGBT-Gemeinde und wurde nach dem Gewinn des Kampfes, den er den Orlando-Massaker-Opfern gewidmet hatte, von der Community gefeiert. Bei einem Wiegen Anfang dieses Monats trug er regenbogenfarbene Schriftzüge auf der Kleidung und stand schweigend da, als eine Glocke 49 Mal - einmal für jedes getötete Opfer - schlug.